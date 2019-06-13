Футбол

«Нант» хочет арендовать Ханни у «Спартака»Sports.ru 04:44

«Нант» интересуется полузащитником «Спартака» Софьяном Ханни. Французский клуб, по данным Ouest-France, намерен арендовать 28-летнего хавбека до конца следующего сезона без права выкупа.
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Во Франции сообщили о желании «Нанта» подписать полузащитника «Спартака» Ханни

Sport24.ru04:48

«Нант» может арендовать футболиста «Спартака» Ханни, пишут СМИ

РИА Новости03:43

СМИ: Ханни может перейти в «Нант»

Матч ТВ04:18

«Нант» планирует арендовать у «Спартака» Ханни

Чемпионат04:15

СМИ: Ханни может перейти из «Спартака» в «Нант»

Спорт-Экспресс03:50

СМИ: Ханни может перейти в «Нант»

Sportbox.RU04:18

«Нант» хочет арендовать Ханни у «Спартака»

Sports.ru04:44
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В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

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Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
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Экономика

Власти ЛНР планируют повысить зарплаты бюджетникам и пенсии с 1 июля

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики планируют повысить с 1 июля зарплаты госслужащим и работникам бюджетной сферы, а также пенсии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы ЛНР.
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Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку

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Экономика

Минстрой опроверг информацию о переносе перехода на эскроу-счета

В СМИ появилась информация, что переход на проектное финансирование может быть отложен до 1 октября.
Обновлено в 04:51
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В Подмосковье успешно испытали систему борьбы с борщевиком

В Наро-Фоминском городском округе успешно испытали комплексную систему борьбы с борщевиком с помощью дронов.
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Ферлан Менди: «Зидан поможет мне прогрессировать в „Реале“»

Защитник сборной Франции Ферлан Менди поделился эмоциями после подписания долгосрочного контракта с мадридским «Реалом».
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Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Общество

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Обновлено в 00:40
Происшествия

Задержанных в ходе акции в центре Москвы отпустили из полиции

Московская полиция завершила разбирательство с гражданами, которые были задержаны в ходе несогласованной акции в центре Москвы, организованной в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:44
Кино

Скончалась актриса из «Секса в большом городе»

Обновлено в 03:54
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Обновлено в 05:38
Транспорт

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного роста цен плацкартные билеты на июнь-август 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:44
Технологии

«Тинькофф» представил голосового помощника Олега

Олег будет жить в мобильном приложении «Тинькофф», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз банка.
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Обновлено вчера в 19:54
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Обновлено 11 июня в 10:33
Технологии

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Обновлено в 03:28
Технологии

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Специализирующаяся на разработке антивирусного программного обеспечения компания Avast заявила о прекращении работы в России своего сервиса VPN.
Обновлено в 05:23
Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Политика

Глава МВД Великобритании подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид подписал запрос Минюста США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:22
Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли

В седьмом матче финальной серии Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) "Сент-Луис" обыграл "Бостон Брюинз" со счетом 4:1. Стоит отметить, что для команды победа в Кубке Стэнли стала первой в истории клуба.
Обновлено вчера в 22:43
Шоу-бизнес

Софью Эрнст «вырезали» из «Викинга»

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Обновлено вчера в 05:44
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Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ

В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Политика

Трамп назвал лучшую альтернативу «Северному потоку — 2»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «защищает» Европу от России, пытаясь заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2», и призвал ЕС отказаться от российского голубого топлива в пользу американского сжиженного природного газа (СПГ).
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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