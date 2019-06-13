Футбол

«Нант» хочет арендовать Ханни у «Спартака»Sports.ru 04:44

«Нант» интересуется полузащитником «Спартака» Софьяном Ханни. Французский клуб, по данным Ouest-France, намерен арендовать 28-летнего хавбека до конца следующего сезона без права выкупа.
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Во Франции сообщили о желании «Нанта» подписать полузащитника «Спартака» Ханни

Sport24.ru04:48

«Нант» хочет арендовать Ханни у «Спартака»

Sports.ru04:44

СМИ: Ханни может перейти в «Нант»

Матч ТВ04:18

«Нант» планирует арендовать у «Спартака» Ханни

Чемпионат04:15

СМИ: Ханни может перейти из «Спартака» в «Нант»

Спорт-Экспресс03:50

«Нант» может арендовать футболиста «Спартака» Ханни, пишут СМИ

РИА Новости03:43

СМИ: Ханни может перейти в «Нант»

Sportbox.RU04:18
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Наука

Ожидающий награды мозг предсказал симптомы биполярного расстройства

Разумеется, работу системы вознаграждения можно оценить объективно по тому, как мозг на награду реагирует — и, соответственно, по этому же вероятнее всего можно предсказать и риск развития определенного психического расстройства.
Обновлено вчера в 10:05
Политика

Путин уволил генералов в связи с делом Голунова

11 июня глава МВД распорядился прекратить уголовное дело в отношении журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его причастность к преступлению не была доказана.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Экономика

В России могут вырасти тарифы на сбор мусора

В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия

Свердловская больница выплатит миллион рублей ослепшей пациентке

Свердловская больница выплатит один миллион рублей пациентке, ослепшей на один глаз.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Общество

ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян

Обновлено в 01:19
Происшествия

На Украине дело о хищении госсредств на проект «Стена» дошло до суда

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Дарницкий районный суд Киева обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на реализацию проекта "Стена" на российско-украинской границе, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Обновлено в 06:28
Политика

Чавушоглу: письмо из Пентагона не заставит Турцию отказаться от С-400

Письмо и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана по поводу покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не заставит Анкару отказаться от них, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в июле.
Обновлено в 06:09
Футбол

Бреев и Чиркин покинули «Оренбург»

Полузащитники Сергей Бреев и Григорий Чиркин покинули футбольный клуб "Оренбург" в связи с истечением сроков контрактов, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 06:24
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины

Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Общество

Выпускники сдадут 13 июня ЕГЭ по биологии и информатике

Выпускники школ напишут в четверг единые государственные экзамены (ЕГЭ) по биологии и информатике, которые завершат основные сроки сдачи.
Обновлено вчера в 17:06
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Политика

Президент Польши доказал Траму, что поляки лучше русских

Варшава хотела бы наладить дружеские отношения с Москвой, но в последние годы Россия демонстрирует "имперское лицо", заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает ФАН.
Обновлено в 06:41
Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Хоккей

Тарасенко и Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли

Обновлено в 04:16
Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Экс-муж Анастасии Макеевой крестил дочь

Накануне экс-муж Анастасии Макеевой — музыкант Глеб Матвейчук крестил дочь Алису, рожденную в отношениях с Еленой Глазковой.
Обновлено в 05:30
Хоккей

«Локомотив» представил план подготовки к новому сезону

Хоккейный клуб «Локомотив» определился с планом подготовки команды перед сезоном-2019/20, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Энергетика

Нефть подорожала из-за атаки на танкеры в Оманском заливе

Из-за новостей об атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе нефтяные фьючерсы подорожали на 4% за несколько часов.
Обновлено в 04:57
Хоккей

«Динамо» подписало соглашение с правительством Тверской области

Обновлено в 06:29
Армия и оружие

В США назвали Крым ракетным «ежом»

Обновлено в 06:29
Экономика

Президент одобрил систему индивидуального пенсионного капитала

Запуск ИПК получил одобрение президента с оговоркой, что подключение к системе должно быть добровольным.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде позором

Обновлено в 06:37
Происшествия

Неизвестные ограбили банк на юге Москвы

Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Здоровье

Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение

Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, разглядев на него руке странное покраснение.
Обновлено в 03:24
Политика

ЕС решил ввести новые санкции против России

Ожидается, что на саммите ЕС 20-21 июня в Брюсселе будет согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 год и решен вопрос об очередном продлении санкций против Москвы, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Финансы

Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку

Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
Обновлено в 02:00
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Софьян Ханни
Алжирский футболист
Алжирский и французский футболист, полузащитник московского «Спартака» и сборной Алжира.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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