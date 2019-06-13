Футбол
«Нант» хочет арендовать Ханни у «Спартака»Sports.ru 04:44
«Нант» интересуется полузащитником «Спартака» Софьяном Ханни. Французский клуб, по данным Ouest-France, намерен арендовать 28-летнего хавбека до конца следующего сезона без права выкупа.
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Наука
Ожидающий награды мозг предсказал симптомы биполярного расстройства
Разумеется, работу системы вознаграждения можно оценить объективно по тому, как мозг на награду реагирует — и, соответственно, по этому же вероятнее всего можно предсказать и риск развития определенного психического расстройства.
Обновлено вчера в 10:05
Политика
Путин уволил генералов в связи с делом Голунова
11 июня глава МВД распорядился прекратить уголовное дело в отношении журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его причастность к преступлению не была доказана.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Экономика
В России могут вырасти тарифы на сбор мусора
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия
Свердловская больница выплатит миллион рублей ослепшей пациентке
Свердловская больница выплатит один миллион рублей пациентке, ослепшей на один глаз.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Общество
ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян
Обновлено в 01:19
Происшествия
На Украине дело о хищении госсредств на проект «Стена» дошло до суда
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Дарницкий районный суд Киева обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на реализацию проекта "Стена" на российско-украинской границе, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Обновлено в 06:28
Политика
Чавушоглу: письмо из Пентагона не заставит Турцию отказаться от С-400
Письмо и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана по поводу покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не заставит Анкару отказаться от них, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в июле.
Обновлено в 06:09
Футбол
Бреев и Чиркин покинули «Оренбург»
Полузащитники Сергей Бреев и Григорий Чиркин покинули футбольный клуб "Оренбург" в связи с истечением сроков контрактов, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 06:24
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Общество
Выпускники сдадут 13 июня ЕГЭ по биологии и информатике
Выпускники школ напишут в четверг единые государственные экзамены (ЕГЭ) по биологии и информатике, которые завершат основные сроки сдачи.
Обновлено вчера в 17:06
Экономика
В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Политика
Президент Польши доказал Траму, что поляки лучше русских
Варшава хотела бы наладить дружеские отношения с Москвой, но в последние годы Россия демонстрирует "имперское лицо", заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает ФАН.
Обновлено в 06:41
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Хоккей
Тарасенко и Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Экс-муж Анастасии Макеевой крестил дочь
Накануне экс-муж Анастасии Макеевой — музыкант Глеб Матвейчук крестил дочь Алису, рожденную в отношениях с Еленой Глазковой.
Обновлено в 05:30
Хоккей
«Локомотив» представил план подготовки к новому сезону
Хоккейный клуб «Локомотив» определился с планом подготовки команды перед сезоном-2019/20, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Энергетика
Нефть подорожала из-за атаки на танкеры в Оманском заливе
Из-за новостей об атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе нефтяные фьючерсы подорожали на 4% за несколько часов.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
В США назвали Крым ракетным «ежом»
Обновлено в 06:29
Экономика
Президент одобрил систему индивидуального пенсионного капитала
Запуск ИПК получил одобрение президента с оговоркой, что подключение к системе должно быть добровольным.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде позором
Обновлено в 06:37
Происшествия
Неизвестные ограбили банк на юге Москвы
Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Здоровье
Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение
Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, разглядев на него руке странное покраснение.
Обновлено в 03:24
Политика
ЕС решил ввести новые санкции против России
Ожидается, что на саммите ЕС 20-21 июня в Брюсселе будет согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 год и решен вопрос об очередном продлении санкций против Москвы, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Финансы
Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку
Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
Обновлено в 02:00