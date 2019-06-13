Футбол
«Нант» планирует арендовать у «Спартака» ХанниЧемпионат 04:15
Алжирский полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни может перейти во французский «Нант» на правах аренды, сообщает издание Ouest France. «Нант» рассматривает вариант с арендой 28-летнего алжирского хавбека без права выкупа.
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Умерла американская актриса Сильвия Майлз
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Неизвестный ограбил банк в районе метро «Нагорная» в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
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Путин уволил двух генералов из дела Голунова
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«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграют в первом туре АПЛ
Центральным матчем первого тура станет встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Матч пройдет 11 августа на «Олд Траффорд».
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Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
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В США спасавший собаку мужчина подрался с медведем
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Известный российский поисковик, полковник в отставке, член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, Александр Лаврентьев был захвачен в плен в Афганистане.
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В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников
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СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски
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ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2019 году
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