Футбол

«Нант» планирует арендовать у «Спартака» ХанниЧемпионат 04:15

Алжирский полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни может перейти во французский «Нант» на правах аренды, сообщает издание Ouest France. «Нант» рассматривает вариант с арендой 28-летнего алжирского хавбека без права выкупа.
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Во Франции сообщили о желании «Нанта» подписать полузащитника «Спартака» Ханни

Sport24.ru04:48

СМИ: Ханни может перейти в «Нант»

Sportbox.RU04:18

«Нант» может арендовать футболиста «Спартака» Ханни, пишут СМИ

РИА Новости03:43

«Нант» планирует арендовать у «Спартака» Ханни

Чемпионат04:15

СМИ: Ханни может перейти из «Спартака» в «Нант»

Спорт-Экспресс03:50

СМИ: Ханни может перейти в «Нант»

Матч ТВ04:18

«Нант» хочет арендовать Ханни у «Спартака»

Sports.ru04:44
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