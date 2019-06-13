Футбол
«Нант» хочет арендовать Ханни у «Спартака»Sports.ru 04:44
«Нант» интересуется полузащитником «Спартака» Софьяном Ханни. Французский клуб, по данным Ouest-France, намерен арендовать 28-летнего хавбека до конца следующего сезона без права выкупа.
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Политика
Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив
Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Политика
Россия готова продолжать транзит газа через Украину, заявил Новак
Новак заявил, что Россия готова обеспечить транзит газа через Украину и обеспечивать поставки потребителям.
Обновлено в 11:05
Культура
В Самаре могут отменить 46-й Грушинский фестиваль
Создан некий список организаторов, среди которых клуб авторской песни им. Грушина вообще не указан.
Обновлено в 02:34
Политика
Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит предложение об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если оно поступит от депутатов Госдумы.
Обновлено в 11:31
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Наташа Королева выпустила новую песню «Символ юности»
Отечественная исполнительница Наташа Королева выпустила новую песню, посвященную желтым тюльпанам.
Обновлено в 02:20
Энергетика
Нефть подорожала на фоне атак на танкеры в Оманском заливе
Цена на нефть растет на фоне атак на танкеры в Оманском заливе, которые произошли ранее 13 июня.
Обновлено в 08:17
Общество
В России хотят затруднить покупку табака и алкоголя
По мнению разработчиков, появление специализированных магазинов по продаже табака и алкоголя уменьшит число спонтанных покупок этих товаров.
Обновлено в 03:27
Наука
В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения
В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Политика
Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 11:24
Происшествия
В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове
Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
Обновлено в 10:32
Технологии
Дуров объяснил, почему кибератака на Telegram велась из Китая
Позже в официальном твиттере Telegram появилось сообщение, в котором утверждалось, что мессенджер стал жертвой DDoS-атаки - это хакерская атака, целью которой является доведение системы до отказа в работе.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Рита Дакота вернула обручальное кольцо Владу Соколовскому
Внимательные подписчики Дакоты обратили внимание, что на руке исполнительницы больше нет обручального кольца.
Обновлено в 04:00
Технологии
Антивирус Avast заявил о прекращении работы своего VPN в России
Пользователи больше не смогут продлить подписку на Avast SecureLine VPN.
Обновлено в 08:12
Культура
В Мексике обнаружили единственную запись голоса Фриды Кало
В Национальной звуковой библиотеке Мексики обнаружена единственная запись голоса художница Фриды Кало, сообщает министерство культуры страны.
Обновлено в 11:01
Здоровье
Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке
Обновлено в 03:20
Футбол
Юристы: Кокорин и Мамаев не смогут выйти из колонии по УДО
Адвокат футболиста "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что ни его подзащитный, ни товарищ "зенитовца" Павел Мамаев, в случае этапирования в колонию не смогут выйти оттуда по УДО в ближайшие полгода.
Обновлено в 06:28
Экономика
В ДНР и ЛНР значительно вырастут зарплаты и пенсии
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с 1 июля зарплаты бюджетникам повысят на 35%, а пенсии - на 25%.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Кремль прокомментировал жесткие задержания на шествии в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшее в Москве несанкционированное шествие в поддержку журналиста Ивана Голунова и против полицейского произвола, заявил, что непосредственно организовывать такие акции или не давать на них разрешение - это прерогатива городских властей.
Обновлено в 10:24
Политика
Максима Орешкина вновь пригласили в Госдуму
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин приглашен для участия в парламентских слушаниях по цифровой экономике.
Обновлено в 11:22
Происшествия
В Новосибирской области девушку убило молнией
Обновлено в 06:28
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Авто
Volvo и Uber представили серийный беспилотный кроссовер
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Общество
На прием в Кремле попала девушка в футболке с именем Голунова на груди
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49