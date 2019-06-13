Футбол

«Нант» хочет арендовать Ханни у «Спартака»Sports.ru 04:44

«Нант» интересуется полузащитником «Спартака» Софьяном Ханни. Французский клуб, по данным Ouest-France, намерен арендовать 28-летнего хавбека до конца следующего сезона без права выкупа.
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Во Франции сообщили о желании «Нанта» подписать полузащитника «Спартака» Ханни

Sport24.ru04:48

СМИ: Ханни может перейти в «Нант»

Sportbox.RU04:18

«Нант» может арендовать футболиста «Спартака» Ханни, пишут СМИ

РИА Новости03:43

«Нант» планирует арендовать у «Спартака» Ханни

Чемпионат04:15

СМИ: Ханни может перейти из «Спартака» в «Нант»

Спорт-Экспресс03:50

СМИ: Ханни может перейти в «Нант»

Матч ТВ04:18

«Нант» хочет арендовать Ханни у «Спартака»

Sports.ru04:44
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Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив

Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 09:53
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Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

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Обновлено в 10:01
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Новак заявил, что Россия готова обеспечить транзит газа через Украину и обеспечивать поставки потребителям.
Обновлено в 11:05
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В Самаре могут отменить 46-й Грушинский фестиваль

Создан некий список организаторов, среди которых клуб авторской песни им. Грушина вообще не указан.
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Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит предложение об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если оно поступит от депутатов Госдумы.
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Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
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Наташа Королева выпустила новую песню «Символ юности»

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Цена на нефть растет на фоне атак на танкеры в Оманском заливе, которые произошли ранее 13 июня.
Обновлено в 08:17
Общество

В России хотят затруднить покупку табака и алкоголя

По мнению разработчиков, появление специализированных магазинов по продаже табака и алкоголя уменьшит число спонтанных покупок этих товаров.
Обновлено в 03:27
Наука

В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения

В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Политика

Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове

Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
Обновлено в 10:32
Технологии

Дуров объяснил, почему кибератака на Telegram велась из Китая

Позже в официальном твиттере Telegram появилось сообщение, в котором утверждалось, что мессенджер стал жертвой DDoS-атаки - это хакерская атака, целью которой является доведение системы до отказа в работе.
Обновлено в 03:21
Космос

Montblanc обновил коллекцию StarWalker в честь юбилея высадки на Луну

Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

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Технологии

Антивирус Avast заявил о прекращении работы своего VPN в России

Пользователи больше не смогут продлить подписку на Avast SecureLine VPN.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

Богомолов отказался отвечать на вопрос Собчак о своей личной жизни

Обновлено в 11:17
Культура

В Мексике обнаружили единственную запись голоса Фриды Кало

В Национальной звуковой библиотеке Мексики обнаружена единственная запись голоса художница Фриды Кало, сообщает министерство культуры страны.
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Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке

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Адвокат футболиста "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что ни его подзащитный, ни товарищ "зенитовца" Павел Мамаев, в случае этапирования в колонию не смогут выйти оттуда по УДО в ближайшие полгода.
Обновлено в 06:28
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В ДНР и ЛНР значительно вырастут зарплаты и пенсии

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с 1 июля зарплаты бюджетникам повысят на 35%, а пенсии - на 25%.
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Происшествия

Кремль прокомментировал жесткие задержания на шествии в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшее в Москве несанкционированное шествие в поддержку журналиста Ивана Голунова и против полицейского произвола, заявил, что непосредственно организовывать такие акции или не давать на них разрешение - это прерогатива городских властей.
Обновлено в 10:24
Политика

Максима Орешкина вновь пригласили в Госдуму

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин приглашен для участия в парламентских слушаниях по цифровой экономике.
Обновлено в 11:22
Происшествия

В Новосибирской области девушку убило молнией

Обновлено в 06:28
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины

Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
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Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Авто

Volvo и Uber представили серийный беспилотный кроссовер

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Обновлено в 02:11
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На прием в Кремле попала девушка в футболке с именем Голунова на груди

Обновлено вчера в 11:33
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
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Алжирский и французский футболист, полузащитник московского «Спартака» и сборной Алжира.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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