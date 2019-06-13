«Нант» хочет арендовать Ханни у «Спартака»Sports.ru 04:44

«Нант» интересуется полузащитником «Спартака» Софьяном Ханни. Французский клуб, по данным Ouest-France, намерен арендовать 28-летнего хавбека до конца следующего сезона без права выкупа.

Политика Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.

Происшествия Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.

Политика Россия готова продолжать транзит газа через Украину, заявил Новак Новак заявил, что Россия готова обеспечить транзит газа через Украину и обеспечивать поставки потребителям.

Культура В Самаре могут отменить 46-й Грушинский фестиваль Создан некий список организаторов, среди которых клуб авторской песни им. Грушина вообще не указан.

Политика Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит предложение об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если оно поступит от депутатов Госдумы.

Экономика Больше половины россиян покупают товары только по акции Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.

Энергетика Нефть подорожала на фоне атак на танкеры в Оманском заливе Цена на нефть растет на фоне атак на танкеры в Оманском заливе, которые произошли ранее 13 июня.

Общество В России хотят затруднить покупку табака и алкоголя По мнению разработчиков, появление специализированных магазинов по продаже табака и алкоголя уменьшит число спонтанных покупок этих товаров.

Наука В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.

Политика Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Происшествия В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".

Технологии Дуров объяснил, почему кибератака на Telegram велась из Китая Позже в официальном твиттере Telegram появилось сообщение, в котором утверждалось, что мессенджер стал жертвой DDoS-атаки - это хакерская атака, целью которой является доведение системы до отказа в работе.

Шоу-бизнес Рита Дакота вернула обручальное кольцо Владу Соколовскому Внимательные подписчики Дакоты обратили внимание, что на руке исполнительницы больше нет обручального кольца.

Культура В Мексике обнаружили единственную запись голоса Фриды Кало В Национальной звуковой библиотеке Мексики обнаружена единственная запись голоса художница Фриды Кало, сообщает министерство культуры страны.

Футбол Юристы: Кокорин и Мамаев не смогут выйти из колонии по УДО Адвокат футболиста "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что ни его подзащитный, ни товарищ "зенитовца" Павел Мамаев, в случае этапирования в колонию не смогут выйти оттуда по УДО в ближайшие полгода.

Экономика В ДНР и ЛНР значительно вырастут зарплаты и пенсии Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с 1 июля зарплаты бюджетникам повысят на 35%, а пенсии - на 25%.

Происшествия Кремль прокомментировал жесткие задержания на шествии в Москве Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшее в Москве несанкционированное шествие в поддержку журналиста Ивана Голунова и против полицейского произвола, заявил, что непосредственно организовывать такие акции или не давать на них разрешение - это прерогатива городских властей.

Политика Максима Орешкина вновь пригласили в Госдуму Министр экономического развития РФ Максим Орешкин приглашен для участия в парламентских слушаниях по цифровой экономике.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.

Шоу-бизнес Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.