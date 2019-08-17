Футбол

«Нант» и «Марсель» сыграли вничьюСпорт-Экспресс вчера в 13:28

Нант — Марсель
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Божуар»
42′
Морган Сансон
48′
Бубакар Камара
Мехди Абед
Самюэль Мутуссами
67′
69′
Морган Сансон
Кевин Стротман
Шарль Траоре
Абдул-Кадер Бамба
74′
78′
Буна Сарр
Неманья Радонич
85′
Дарио Бенедетто
Валер Жермен
87′
Кевин Стротман
В матче 2-го тура чемпионата Франции "Нант" и "Марсель" сыграли вничью (0:0). При этом подопечные Андре Виллаш-Боаша имели отличную возможность отличиться, но Дарио Бенедетто не смог реализовать пенальти, пробив мимо.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Виллаш-Боаш заставил игроков «Марселя» поблагодарить фанатов после матча с «Нантом»

Sport24.ruвчера в 22:42

«Нант» — «Марсель». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 17 августа 2019 года

LiveSport.ru16 августа в 06:54

«Нант» и «Марсель» сыграли вничью

Спорт-Экспрессвчера в 13:28

«Марсель» Виллаш-Боаша поделил очки с «Нантом»

Матч ТВвчера в 13:25

«Нант» и «Марсель» сыграли вничью в матче 2-го тура Лиги 1

Чемпионатвчера в 13:29

Чемпионат Франции. «Монако» Головина разгромно проиграл «Метцу», «Марсель» сыграл вничью с «Нантом»

Sports.ru16 августа в 04:55

Лига 1: топ-8 ставок на главные матчи Франции 17 августа

Legalbet15 августа в 06:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 00:04, Ашберн
Происшествия

При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек

Обновлено вчера в 21:43
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга.
Обновлено 16 августа в 04:13
Экономика

Прожиточный минимум пенсионера повысят в Забайкалье до 9832 руб

Величину прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в Забайкалье предложили повысить на 11,2% - до 9832 рублей.
Обновлено вчера в 22:02
Футбол

Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту», «Бенфика» обыграла «Белененсеш»

«Порту» набрал первые очки в новом сезоне. Чуть раньше «Бенфика» без особых проблем одолела в гостях «Белененсеш».
Обновлено вчера в 18:21
Футбол

«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью

Обновлено вчера в 14:11
Происшествия

Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом в Перми

Телеканал "Россия 24" опубликовал кадры с места ДТП с автобусом в Перми.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП

Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Футбол

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»

Обновлено вчера в 14:26
Политика

Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на Украине

Обновлено вчера в 20:26
Космос

В США заявили о взрыве российской ядерной торпеды «Статус-6»

Обновлено вчера в 20:02
Авто

В России разрешили использовать компактные автомобильные номера

Обновлено вчера в 00:04
Авто

ТОП-3 автомобилей мексиканского производства

Обновлено вчера в 12:21
Политика

В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit

Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Игры

Fallout 76 – Экспедиция в Убежище 94 готовится к отправке

В Убежища 94 пользователей ждет немало опасностей, поэтому желательно предварительно собрать группу из четырех хорошо вооруженных покорителей пустоши 50+ уровня.
Обновлено вчера в 12:10
Политика

Глазьев покинет администрацию президента

Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено 15 августа в 20:42
Политика

У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикеты

В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.
Обновлено вчера в 08:55
Общество

Московская школьница узнала о беременности во время родов

Обновлено вчера в 20:29
Происшествия

Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии

Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено 16 августа в 14:25
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Обновлено вчера в 19:40
Шоу-бизнес

Кристина Асмус пожаловалась на неудачный отдых на Мальдивах

Российская актриса Кристина Асмус поделилась в соцсетях, что 2-недельный отдых на Мальдивских островах принес ей массу неприятностей.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321

Обновлено вчера в 21:34
Шоу-бизнес

Елизавета II запретила Меган Маркл джинсы

Королева Великобритании Елизавета II запретила супруге своего внука принца Гарри Меган Маркл носить рваную и потертую одежду, передает The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
Обновлено вчера в 16:58
Общество

Под Керчью обнаружили пустой саркофаг греческой колонизации Крыма

Археологи обнаружили на некрополе античного поселения Мирмекий под Керчью погребение греческой колонизации Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 17:12
Музыка

Басков опубликовал архивное видео с Зеленским

Обновлено вчера в 11:05
Общество

В Уссурийске ожидается опасный уровень воды

"В Уссурийске ожидается опасный уровень воды, но центр не подтопит", – доложил во время заседания представитель администрации Уссурийского городского округа.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321

Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено вчера в 09:20
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины не менее $8 млрд

За время президентства Пётр Порошенко вывел с Украины по меньшей мере $8 млрд.
Обновлено вчера в 15:32
Общество

Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации

Обновлено 16 августа в 16:57
Происшествия

Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе

Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане

Обновлено вчера в 21:36
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное