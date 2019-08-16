Футбол
«Нант» и «Марсель» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 13:28
|42′
Морган Сансон
|48′
Бубакар Камара
Мехди Абед
Самюэль Мутуссами
|67′
|69′
Морган Сансон
Кевин Стротман
Шарль Траоре
Абдул-Кадер Бамба
|74′
|78′
Буна Сарр
Неманья Радонич
|85′
Дарио Бенедетто
Валер Жермен
|87′
Кевин Стротман
|54%
|Владение мячом
|46%
|–
|Процент точных передач
|–
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|5
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|2
|7
|Угловые
|3
|4
|Отборы
|5
|16
|Фолы
|18
|–
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Нант
Расстановка 4‑5‑1
1
Ляфон
2
Перейра
20
Жиротто
4
Паллуа
32
Бамба
26
Луза
19
Туре
28
Ронжье
18
Мутуссами
6
Лима
7
Кулибали
30
Манданда
2
Сакаи
4
Камара
3
Гонсалес
18
Амави
27
Лопес
19
Густаво
12
Стротман
7
Радонич
28
Жермен
10
Пайет
Марсель
Расстановка 4‑3‑3
В матче 2-го тура чемпионата Франции "Нант" и "Марсель" сыграли вничью (0:0). При этом подопечные Андре Виллаш-Боаша имели отличную возможность отличиться, но Дарио Бенедетто не смог реализовать пенальти, пробив мимо.
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Чемпионат Франции. «Монако» Головина против «Метца», «Марсель» сыграл вничью с «Нантом»
Sports.ruвчера в 04:55
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