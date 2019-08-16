Футбол

«Нант» и «Марсель» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 13:28

Нант — Марсель
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Божуар»
42′
Морган Сансон
48′
Бубакар Камара
Мехди Абед
Самюэль Мутуссами
67′
69′
Морган Сансон
Кевин Стротман
Шарль Траоре
Абдул-Кадер Бамба
74′
78′
Буна Сарр
Неманья Радонич
85′
Дарио Бенедетто
Валер Жермен
87′
Кевин Стротман
В матче 2-го тура чемпионата Франции "Нант" и "Марсель" сыграли вничью (0:0). При этом подопечные Андре Виллаш-Боаша имели отличную возможность отличиться, но Дарио Бенедетто не смог реализовать пенальти, пробив мимо.
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