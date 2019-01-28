Футбол

«Нант» – «Сент-Этьен»: доиграть турВсе про Спорт ру 28 января в 12:29

Вместо выходных матч «Нанта» и «Сент-Этьена» пройдет среди недели.
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Прогноз на матч «Нант» - «Сент-Этьен»: сколько голов увидят зрители

Евро-футбол.рувчера в 12:15

«Нант» – «Сент-Этьен»: доиграть тур

Все про Спорт ру28 января в 12:29
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Авто

Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей

Обновлено в 09:02
Происшествия

Суд арестовал сенатора Арашукова

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о преступном сообществе и убийствах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 13:36
Авто

Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире

Обновлено в 04:40
Транспорт

Новые правила движения грузовиков по Москве грозят перебоями с продуктами

Новые правила движения грузовиков по Москве грозят перебоями с продуктами Ужесточение правил передвижения грузовых автомобилей по Москве грозит подорожанием продуктов и перебоями с их поставками.
Обновлено в 17:27
Происшествия

Задержан начальник регионального штаба МВД Ингушетии

Начальник регионального штаба МВД Ингушетии Саварбек Шадиев задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено в 16:05
Космос

Академик рассказал о последствиях столкновения Апофиса с Землей

В НАСА считают, что возможность столкновения с этим астероидом в 2029 году исключена, а в 2036 году — чрезвычайно маловероятна.
Обновлено в 18:08
Авто

Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander

Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Наука

Ученые обнаружили неожиданную опасность кошек

Специалисты из Копенгагенской университетской больницы выяснили, что паразит гораздо коварнее, чем предполагалось, так как он, проникнув в организм человека, на 50% повышает риск развития шизофрении, передает Science Alert.
Обновлено в 07:31
Авто

Трехдверный Range Rover не появится в продаже

Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
Обновлено в 09:21
Интернет

Facebook платила пользователям за установку следящей программы

Пользователям предлагали установить программу Facebook Research и разрешить доступ к своим данным.
Обновлено в 12:51
Авто

Skoda показала внешность компактного кроссовера Skoda Kamiq

Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.
Обновлено в 04:22
Происшествия

По делу Арашуковых планируется задержание глав газовых компаний

Следственный комитет России планирует задержание ряда руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа в рамках дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 13:06
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у камчатского банка из четвертой сотни

Банк России отзывает с 31 января лицензию у расположенного в Петропавловске-Камчатском Камчаткомагропромбанк, приказ опубликован на сайте регулятора.
Обновлено в 16:07
Происшествия

В Вашингтоне неизвестный пытался напасть на автоколонну делегации КНР

Неизвестный пытался напасть на автоколонну, предположительно, делегации КНР недалеко от Белого дома, в результате инцидента пострадал сотрудник секретной службы США, сообщила корреспондент телеканала NBC Келли О'Доннелл в Twitter.
Обновлено в 16:20
Общество

Более 20 рейсов отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды

Более 20 рейсов отменены в трех столичных аэропортах в связи со снегопадом. Еще 20 самолетов вылетят из Москвы с задержкой.
Обновлено в 18:39
Космос

Жители Мурманской области сняли на видео полет яркого болида

Жители Мурманской области размещают в сети видео, на котором виден полет по небу яркого светящегося объекта.
Обновлено в 09:27
Гаджеты

Mirror: найден способ восстановить удаленные в WhatsApp сообщения

Пользователь может восстановить удаленные сообщения в мессенджере WhatsApp, используя резервное копирование.
Обновлено в 03:06
Политика

У мэра Риги Нила Ушакова прошли обыски

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провели обыски в кабинете и доме мэра Риги Нила Ушакова, сообщило местное агентство LETA.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Сбербанк столкнулся с наглыми мошенниками

Государственный Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом его сотрудников, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии выросло до 99 человек

Количество жертв прорыва дамбы на железорудном руднике в провинции Минас-Жерайс на юго-западе Бразилии возросло до 99 человек, пишет Reuters со ссылкой на данные спасателей.
Обновлено в 18:33
Космос

Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру

Обновлено вчера в 16:30
Общество

В Италии собрали деньги для спасенного в Магнитогорске ребенка

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 15:29
Наука

Найден 35000-летний череп современного человека

Исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) при помощи анализа ДНК установили, что найденный в Монголии череп принадлежал самому раннему представителю современного вида человека.
Обновлено в 10:08
Политика

Трамп поздравил Гуаидо с началом работы на посту «президента»

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером оппозиции Венесуэлы и спикером парламента Хуаном Гуаидо, объявившим себя временным главой государства, сообщили в Белом доме.
Обновлено в 18:42
Наука

Названа новая опасность частого употребления алкоголя

Ученые Ратгерского университета (США) выяснили, что чрезмерное употребление спиртных напитков, а также хронический алкоголизм приводят к длительным изменениям в активности генов.
Обновлено вчера в 23:02
Гаджеты

Samsung выпустит смартфон с объёмом памяти в 1000 Гб

Корейский производитель гаджетов Samsung готовится к разработке и производству первого в мире смартфона, встроенная память которого составит один терабайт.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие

На самом дорогом авианосце США обнаружили неполадки с катапультами

В ходе испытаний самого дорогого авианосца ВВС США Gerald Ford 20 раз отказывали электромагнитные катапульты, которые используются для запуска самолетов с кораблей.
Обновлено в 17:35
Гаджеты

Около 400 «Яндекс.Телефонов» продано за декабрь

Всего около 400 «Яндекс.Телефонов» было реализовано за неполный декабрь 2018 года, а к 20 января число проданных смартфонов выросло до 450, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех ритейлеров.
Обновлено в 03:07
Общество

В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним

Депутаты Мосгордумы на законодательном уровне запретили продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Суд продлил арест братьям Магомедовым до конца марта

Обновлено в 10:50
Главное