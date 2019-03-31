Футбол

Нант — Лилль 2:3Спорт-Экспресс 12:58

Нант — Лилль
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Божуар»
6′
Николас Пепе
53′
Тиаго Мендес
Валентен Эссерик
54′
Калифа Кулибали
56′
59′
Луис Араужо
Рафаэл Леау
62′
Рафаэл Леау
68′
Николас Пепе
69′
Жонатан Бамба
Валентен Эссерик
72′
74′
Рафаэл Леау
Николя Паллуа
76′
Лукас Эванжелиста
Самюэль Мутуссами
79′
Валентен Эссерик
Энтони Лимбомбе
84′
85′
Лоик Реми
Жонатан Иконе
Фабио Перейра
Габриэл Бошилья
87′
90′
Николас Пепе
Тиаго Майя
"Лилль" победил "Нант" в гостевом матче 30-го тура чемпионата Франции (3:2). "Доги" набрали 60 очков и остались на втором месте в турнирной таблице. "Канарейки" с 31 баллом располагаются на 15-й строчке.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Лилль» одержал победу над «Нантом» в матче чемпионата Франции

Газета.Ru13:39

«Лилль» вырвал победу над «Нантом», проигрывая 0:2 к 60-й минуте

ProstoProSport13:14

«Лилль» в гостях обыграл «Нант»

Sportbox.RU12:58

«Лилль» отыгрался с 0:2 и победил «Нант»

Sport24.ru13:00

«Лилль» отыграл два мяча и победил «Нант» в Лиге 1

Чемпионат13:06

«Лилль» обыграл «Нант» в гостевом матче

Спорт-Экспресс12:58

«Нант» — «Лилль». Прогноз (к.1.90) и ставки на матч Лиги 1 31 марта 2019 года

LiveSport.ruвчера в 04:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Политика

Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма

Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.
Обновлено в 14:15
Политика

Обнародованы первые результаты выборов президента Украины

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины, следует из данных «Национального экзитпола», проведенного Киевским международным институтом социологии, фондом «Демократические инициативы» и «Центром Разумкова».
Обновлено в 13:05
Автоспорт

Кадр дня: Феттель теряет антикрыло и проигрывает гонку

Пилот шел в лидерах гонки, но в борьбе с Льюисом Хэмилтоном не справился с управлением, и его болид развернуло.
Обновлено в 12:44
Политика

Порошенко назвал Зеленского «марионеткой Коломойского»

В эфире одного из телеканалов Порошенко унизительно отозвался о своем соперником, назвав его «марионеткой Коломойского».
Обновлено в 14:00
Политика

Пореченков ответил на оскорбления Зеленского

Обновлено в 11:57
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда

"Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" в матче 32-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:24
Гаджеты

Google под брендом Nest готовит новый смарт-дисплей с камерой

В Nest Hub Max будет 10-дюймовый HD дисплей, динамики и камера Nest Cam. Не исключено, что в него еще добавят функцию термостата.
Обновлено вчера в 14:11
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114

Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия

Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

Обновлено в 14:28
Общество

Друзь ушел на пенсию после скандала с подкупом на «Первом канале»

Обновлено в 09:14
Армия и оружие

Масштабные учения ракетных войск пройдут в Тверской области

Масштабные учения ракетных войск стратегического назначения (РВСН) состоятся в апреле в Тверской области.
Обновлено в 12:25
Футбол

«Краснодар» разгромил «Анжи» и вышел на второе место

"Краснодар" одержал крупную победу 5:0, которая позволила ему набрать 38 очков и выйти на второе место. У "Анжи" 18 очков и 14 позиция.
Обновлено в 13:58
Политика

Зеленского и Тимошенко подозревают в сговоре

Обновлено в 14:08
Политика

Зеленский подшутил над Порошенко после публикации первых экзитполов

Ранее Зеленский уже шутил над этим лозунгом Порошенко, грозя действующему президенту Украины тюрьмой.
Обновлено в 13:31
Футбол

Гончаренко о ничьей с «Уфой»: сами себя наказали

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:06
Политика

Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Политика

В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг

Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Культура

Наташа Королева: В СБУ сочли песню «Маленькая страна» экстремистской

Известная певица Наталия Порывай, широко известная как Наташа Королёва рассказала о том, почему её не пускают на Украину, откуда артистка родом.
Обновлено в 06:16
Политика

Саакашвили призвал поддержать Зеленского

Призываю все демократические силы его поддержать без всяких предварительных условий.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес

52-летняя Рената Литвинова опубликовала фото без макияжа

Стоит отметить, что пару месяцев назад Литвинова публиковала снимок, на котором была запечатлена без косметики, но тогда фото было сделано в достаточно темном помещении, к тому же, волосы актрисы были уложены.
Обновлено в 10:20
Наука

Эксперимент по темной материи не находит никаких признаков аксионов

Физики из Массачусетского технологического института и других стран провели первый запуск нового эксперимента по обнаружению аксионов — гипотетических частиц, которые, по прогнозам, будут одними из самых легких частиц во вселенной.
Обновлено 29 марта в 00:33
Политика

Порошенко проголосовал на выборах на Украине

Украинский лидер Петр Порошенко приехал на избирательный участок в Киеве и проголосовал, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 05:38
Политика

Порошенко прокомментировал данные экзитполов на Украине

Президент Украины Петро Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на выборах главы украинского государства.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес

Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин

Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Футбол

Ракицкий забил дебютный гол за «Зенит» в матче с «Оренбургом»

Украинец забил прямым ударом со штрафного на 82-й минуте матча 21-го тура РПЛ с «Оренбургом».
Обновлено в 08:44
Космос

В Индии зрителей допустят на запуски космических ракет

Допуск зрителей на запуски космических ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе 28 марта анонсировала индийская организация космических исследований (ISRO).
Обновлено вчера в 02:09
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix

В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.
Обновлено вчера в 22:37
Политика

США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро

Вашингтон заставит Москву "заплатить" за поддержку Николаса Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено в 12:37
Политика

Ляшко могут посадить за поведение на избирательном участке

Обновлено в 08:58
Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нант
Город во Франции
Город, расположенный на западе Франции на Армориканской возвышенности. Находится в устье реки Луары, в 50 км от Атлантического океана. Административный центр департамента Атлантическая Луара и региона Земли Луары, центр одноимённой метрополии с населением в 609 198 человек. Нант входит в восьмой по населению муниципальный район, по состоянию на 2013 год там проживало 908 815 человек. Вместе с аванпортом в устье Луары Сен-Назер Нант входит в регион Земли Луары. Он первый по населению среди населённых пунктов запада Франции и шестой среди городов страны. Помимо этого, Нант носит звание города искусств и истории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное