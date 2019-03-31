Футбол
«Нант» — «Лилль». Прогноз (к.1.90) и ставки на матч Лиги 1 31 марта 2019 годаLiveSport.ru вчера в 04:38
Самым ярким моментом сезона для команды является выход в полуфинал Кубка Франции. В четвертьфинале 6 марта удалось одолеть «Витре» — 2:0. Все прогнозы на футбол В последних шести поединках Лиги 1 «Нант» сумел одержать две победы при одной ничье и трех поражениях.
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«Нант» — «Лилль». Прогноз (к.1.90) и ставки на матч Лиги 1 31 марта 2019 года
LiveSport.ruвчера в 04:38
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:39, Ашберн
Происшествия
Идентификацию жертв крушения самолета в Германии произведут 1-2 апреля
Идентификация жертв крушения разбившегося в Германии небольшого самолета, на борту которого находилась акционер и председатель совета директоров российского авиаперевозчика S7 Наталия Филева, будет произведена 1-2 апреля.
Обновлено в 16:10
Происшествия
В результате крушения вертолета в Аризоне погибли два пилота ВМС США
Два пилота Корпуса морской пехоты США погибли в результате крушения вертолета Bell AH-1Z Viper в районе города Юма в штате Аризона, сообщается на официальном сайте Корпуса.
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Вступил в силу новый порядок расчета скидки по ОСАГО
С 1 апреля 2019 года изменяется порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который определяет размер скидки по ОСАГО за безаварийное вождение или, наоборот, надбавки за ДТП.
Обновлено в 17:01
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь
Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
Армия и оружие
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Обновлено 29 марта в 18:04
Происшествия
На востоке Чечни сгорела мечеть
В пресс-службе муфтия Чечни агентству ТАСС уточнили, что мечеть сгорела полностью. Причины возгорания пока устанавливаются.
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
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Петиция за отмену Brexit собрала больше 6 млн подписей
Петиция с требованием отмены Brexit и сохранения членства Великобритании в составе Евросоюза в воскресенье преодолела отметку в 6 млн собранных подписей.
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Богомолов: объединение театров - продуманное решение о творческом и организационном союзе
В связи с реакцией ярославцев хочется сказать отдельно несколько слов о "мнениях коллективов".
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Хоккей
«Питтсбург» без Малкина обыграл «Каролину» Свечникова
"Питтсбург Пингвинз" обыграл "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
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Экономика
На развитие туризма в России хотят потратить 100 млрд рублей
Минэкономразвития России составило «дорожную карту» стратегии развития туристической отрасли страны на ближайшие шесть лет — до 2024 года включительно — с финансированием в размере до 100 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ и мнение федерального чиновника.
Обновлено в 19:50
Происшествия
В США самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицами
Пассажирский самолёт компании American Airlines вернулся в аэропорт вылета в Бостоне (штат Массачусетс) из-за столкновения со стаей птиц.
Обновлено в 18:58
Происшествия
Двоих человек убили на избирательном участке в Турции
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Политика
Президент Алжира собирается объявить об отставке
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика намерен объявить о своей отставке, сообщает агентство Reuters.
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Шоумен пожаловался, что никак не может справиться с лишними килограммами.
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Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ
С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной "кубышки" для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком.
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Политика
Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией официально прекращает своё действие 1 апреля.
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Кино
Вышел первый трейлер хоррора «Проклятие Аннабель-3»
Pictures появился трейлер фильма ужасов «Проклятие Аннабель-3», режиссером которого выступил Гари Доберман.
Обновлено в 06:58
Футбол
Месси пропустил тренировку из-за повреждения
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пропустил тренировку из-за повреждения, информирует AS.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Украинские военные в Донбассе голосуют на спецучастках
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Эксперты рассказали о малоизвестных, но полезных функциях Android
Эксперты рассказали, какие из них являются малоизвестными, но при этом очень полезными для каждого юзера мобильного устройства.
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Во Владивостоке сразу после ВЭФ пройдет кинофестиваль «Меридианы Тихого»
Ежегодный международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" пройдет во Владивостоке с 13 по 19 сентября, сразу после Восточного экономического форума, рассказал в интервью РИА Новости один из организаторов фестиваля, художественный руководитель Приморского театра имени Горького Ефим Звеняцкий.
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Экономика
Что изменится в России с 1 апреля для нашего кошелька
С 1 апреля индексируются социальные пенсии. Повышение на 2% затрагивает почти 4 млн человек.
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Политика
В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским
Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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