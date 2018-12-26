Полузащитник "Спортинга" Нани, выступавший ранее в "Манчестер Юнайтед" и "Валенсии", считает, что хавбек "Реала" Лука Модрич не заслужил "Золотого мяча". Более того, хорват не должен был входить в первую тройку игроков, претендующих на награду. Модрич один из лучших на своей позиции.

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Нани заявил, что Модрич не заслужил «Золотого мяча»

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