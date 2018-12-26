Полузащитник "Спортинга" Нани, выступавший ранее в "Манчестер Юнайтед" и "Валенсии", считает, что хавбек "Реала" Лука Модрич не заслужил "Золотого мяча". Более того, хорват не должен был входить в первую тройку игроков, претендующих на награду. Модрич один из лучших на своей позиции.

Спорт день за днем

Нани заявил, что Модрич не заслужил «Золотого мяча»

Спорт день за днем

Происшествия Происшествия В компании «Красное и Белое» проходят обыски В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.

Общество Общество Минтруд назвал попадающие под сокращение профессии в 2019 году Минтруд рассказал, работникам каких отраслей стоит ждать массовых сокращений в 2019 году.

Политика Политика Австрийский журналист попал в список «врагов Украины» В тексте журналист просит ORF и власти Австрии добиться удаления его имени из списка врагов Украины и прекращения преследования.

Армия и оружие Армия и оружие Появилось видео запуска ракеты «Авангард» СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.

Космос Космос Высоту полета МКС увеличили на 1,15 км «Коррекция прошла штатно, средняя высота полета станции увеличена на 1,15 км и составляет 405,7 км»,— сказал собеседник агентства.

Общество Общество МВД предложило внести изменения в российские паспорта МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России.

Кино Кино Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне и Гибсона Советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев умер 25 декабря в возрасте 65 лет.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.

Политика Политика Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.

Политика Политика Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом Президент США Дональд Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом, сообщили в среду вечером в Белом доме.

Здоровье Здоровье Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Общество Общество В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции На строящейся станции «Театральная» (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена собрались около 30 рабочих, которые 26 декабря объявили голодовку.

Политика Политика Трамп заявил о нежелании США быть мировым жандармом США не хотят выполнять роль мирового жандарма и нести ответственность за урегулирование всех конфликтов на планете, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе необъявленного визита в Ирак 26 декабря.

Политика Политика Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере Мария Бутина пожаловалась на холод в камере — ей до сих пор не включили отопление, говорится в сообщении пресс-службы посольства в США.

Происшествия Происшествия В Японии повешены двое осужденных преступников

Футбол Футбол Завершено предварительное следствие по делу Кокорина и Мамаева

Общество Общество «Яндекс» назвал самые странные и смешные запросы

Политика Политика New York Times рассказала, как Трамп «откосил» от армии Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии и отправки во Вьетнам благодаря справке с поддельным диагнозом, пишет New York Times.

Хоккей Хоккей Сборная Канады разгромила Данию на старте МЧМ-2019

Общество Общество Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга стартует 27 декабря, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Энергетика Энергетика Стоимость нефти Brent выросла на 4%

Армия и оружие Армия и оружие Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии Президент США Дональд Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, сообщает агентство Блумберг.

Происшествия Происшествия В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию

Происшествия Происшествия В Костромской области при пожаре погибли дети

Финансы Финансы Фьючерсы на индексы США повышаются сегодня Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы в среду растут после существенного падения на прошлой неделе и самого плохого сочельника в истории Уолл-стрит, сообщает MarketWatch.

Армия и оружие Армия и оружие В России создается беспилотный боевой модуль для борьбы с дронами Умаханов отметил, что в случае получения заказа от Минобороны России или инозаказчиков, то работы по беспилотной артустановке ускорятся и весь цикл от разработки до начала серийного производства займёт около 2-3 лет.

Происшествия Происшествия В Индонезии перенесли маршруты полетов из района вулкана Кракатау Индонезийские авиационные власти приняли решение об изменении маршрутов пролетов самолетов в районе извергающегося вулкана Кракатау, перенаправляя лайнеры в безопасные зоны, сообщило государственное агентство управления авиационным движением AirNav .

Политика Политика Золотов обвинил Навального в завышении стоимости его недвижимости Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что не имеет отношения к даче Микояна, о которой шла речь в расследовании основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.