Футбол

Намли: создалось впечатление, что судья был явно против «Краснодара»Чемпионат вчера в 16:47

Краснодар — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
Реми Кабелла
13′
Иван Игнатьев
17′
Юнес Намли
18′
24′
Зураб Давиташвили
Юнес Намли
45′+2′
50′
Вячеслав Подберезкин
Никита Макаров
66′
Филип Уремович
Иван Игнатьев
Маркус Берг
67′
76′
Хвича Кварацхелия
Роман Акбашев
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
78′
Магомед Сулейманов
80′
83′
Евгений Башкиров
Евгений Марков
Реми Кабелла
Кристиан Рамирес
89′
90′+1′
Игорь Коновалов
Если честно, не до конца понимаю, за что первая карточка. Я делал подкат, но сыграл в мяч. После матча создалось впечатление, что судья был явно против нас.
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