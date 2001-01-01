Футбол
Намли: создалось впечатление, что судья был явно против «Краснодара»Чемпионат вчера в 16:47
Реми Кабелла
|13′
Иван Игнатьев
|17′
Юнес Намли
|18′
|24′
Зураб Давиташвили
Юнес Намли
|45′+2′
|50′
Вячеслав Подберезкин
Никита Макаров
|66′
Филип Уремович
Иван Игнатьев
Маркус Берг
|67′
|76′
Хвича Кварацхелия
Роман Акбашев
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
|78′
Магомед Сулейманов
|80′
|83′
Евгений Башкиров
Евгений Марков
Реми Кабелла
Кристиан Рамирес
|89′
|90′+1′
Игорь Коновалов
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
89
Стоцкий
52
Вильена
77
Камболов
6
Рамирес
93
Сулейманов
33
Берг
21
Намли
22
Дюпин
33
Данченко
5
Уремович
80
Сорокин
69
Степанов
59
Макаров
10
Коновалов
20
Марков
77
Акбашев
8
Кьяртанссон
11
Давиташвили
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
Если честно, не до конца понимаю, за что первая карточка. Я делал подкат, но сыграл в мяч. После матча создалось впечатление, что судья был явно против нас.
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