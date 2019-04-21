Футбол

«Нам уже ничего не светит»: Дмитрий Аленичев о шансах «Енисея»ТВ-Енисей 07:09

Спартак — Енисей
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
21′
32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
37′
Николай Рассказов
45′+1′
46′
Бабакар Сарр
Дмитрий Торбинский
46′
Максим Семакин
Александр Зотов
59′
Александр Соболев
Артур Саркисов
Георгий Мелкадзе
Александр Ташаев
66′
Фернандо
Михаил Игнатов
74′
Аяз Гулиев
83′
Николай Рассказов
Андрей Ещенко
88′
«Енисею» уже ничего не светит, заявил главный тренер красноярского футбольного клуба Дмитрий Аленичев после провального матча со «Спартаком». Встреча состоялась в воскресенье в Москве, наши спортсмены уступили соперникам всухую — 0:2.
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