Футбол
«Нам уже ничего не светит»: Дмитрий Аленичев о шансах «Енисея»ТВ-Енисей 07:09
Аяз Гулиев
|21′
|32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
|37′
Николай Рассказов
|45′+1′
|46′
Бабакар Сарр
Дмитрий Торбинский
|46′
Максим Семакин
Александр Зотов
|59′
Александр Соболев
Артур Саркисов
Георгий Мелкадзе
Александр Ташаев
|66′
Фернандо
Михаил Игнатов
|74′
Аяз Гулиев
|83′
Николай Рассказов
Андрей Ещенко
|88′
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
25
Мельгарехо
7
Гулиев
47
Зобнин
88
Ташаев
12
Адриано
22
Игнатов
1
Нестеренко
3
Ятченко
63
Гаджибеков
13
Грицаенко
2
Кичин
17
Савичев
8
Огуде
94
Данченко
6
Торбинский
7
Зотов
11
Саркисов
Енисей
Расстановка 4‑5‑1
«Енисею» уже ничего не светит, заявил главный тренер красноярского футбольного клуба Дмитрий Аленичев после провального матча со «Спартаком». Встреча состоялась в воскресенье в Москве, наши спортсмены уступили соперникам всухую — 0:2.
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Аленичев: «Неправильно будет сказать, что „Енисею“ что-то светит в борьбе за выживание»
Sport24.ruвчера в 14:19
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