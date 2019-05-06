Экономика
Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларахРИА Новости 01:00
Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.
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Авто
Skoda объявила акционные скидки на свои модели в мае
Обновлено в 02:30
Экономика
«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн
"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В результате катастрофы в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек
По данным представителя столичного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елены Марковской, жертвами катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево стал 41 человек, выжили 37 человек, четверо из которых члены экипажа, передает ТАСС.
Обновлено в 01:19
Политика
Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым
Обновлено в 08:33
Технологии
Huawei может стать поставщиком оборудования для «пакета Яровой»
Компания Huawei может стать поставщиком оборудования для хранения данных и заключить контакт с МТС и МГТС, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:37
Экономика
Саид и Михаил Гуцериевы получили 19% «Кузбасской топливной компании»
Бизнесмены Саид и Михаил Гуцериевы получили 18,9% ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК), следует из материалов компании.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Киеве возле бизнес-центра произошел взрыв
В центре Киева возле бизнес-центра «Арена Сити» прогремел взрыв.
Обновлено в 08:02
Кино
Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Член экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) погиб в авиакатастрофе, пытаясь спасти пассажиров в горящем хвосте лайнера.
Обновлено в 02:50
Гаджеты
Сбербанк запатентовал «умный» холодильник
Известно, что холодильник Сбербанка может следить за состоянием и количеством продуктов, находящихся в нем. Вся информация о продуктах может предаваться на смартфон пользователя.
Обновлено в 04:14
Общество
В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал
В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Хоккей
Трое хоккеистов покинули расположение сборной России
Трое хоккеистов покинули расположение сборной России и не будут участвовать в дальнейшей подготовке к чемпионату мира.
Обновлено в 08:10
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Энергетика
«Газпром» увеличил добычу на 2,1% за четыре месяца
В 2018 г. компания увеличила добычу газа на 5,4% до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа – на 4% до 201,8 млрд куб. м. В 2019 г. компания планирует добыть 495,1 млрд куб. м газа.
Обновлено в 08:44
Политика
В Кремле оценили отказы в проведении «Бессмертного полка» в Белоруссии и Казахстане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, 6 мая, что Кремль следит за ситуацией в ряде городов Казахстана и Белоруссии в связи с отсутствием разрешения на проведение акции «Бессмертный полк», но не делает поспешных выводов.
Обновлено в 07:03
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Происшествия
Грузовик с туристами упал в реку с 40-метрового обрыва на Украине
Грузовой автомобиль с туристами сорвался в реку с 40-метрового обрыва в Ивано-Франковской области Украины.
Обновлено в 09:05
Политика
Генпрокурор Украины заявил, что готов уйти в отставку
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что готов уйти с поста, если соответствующее решение примет Верховная рада, передает ТАСС.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира
«Комсомольская правда» проанализировала схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшем при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, и выяснила, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше 10 ряда.
Обновлено в 06:14
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Десятки людей погибли из‑за аварийной посадки самолета в Шереметьево
Следственный комитет России подтвердил гибель 41 человека в результате аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 01:31
Путешествия
Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали
Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Обновлено в 08:45
Происшествия
«Погибли дети»: Киркоров страдает из-за ужасной трагедии
Обновлено в 01:11
Гаджеты
Смартфон OnePlus 7 получит быструю память UFS 3.0
Ранее издание XDA Developers сообщало, новый китайский смартфон OnePlus 7 получит память UFS 3.0.
Обновлено вчера в 17:52
Космос
Рука-манипулятор захватила корабль Dragon для стыковки с МКС
Космический грузовой корабль Cargo Dragon сблизился с МКС и начал стыковку со станцией.
Обновлено в 08:29