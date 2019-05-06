Экономика

Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларахРИА Новости 01:00

Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.
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Процесс дедолларизации усиливается и расширяет охват – Ростислав Гольдштейн

SakhalinMedia.ru08:30

Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларах

РИА Новости01:00

Процесс дедолларизации усиливается и расширяет охват – Ростислав Гольдштейн

UssurMedia.ru08:30

Процесс дедолларизации усиливается и расширяет охват – Ростислав Гольдштейн

EAOmedia.ru08:30

Процесс дедолларизации усиливается и расширяет охват – Ростислав Гольдштейн

YakutiaMedia.ru08:30

Хазин: Рубль – фишки в казино, а за спиной доллар

Infox.ru06:46

Процесс дедолларизации усиливается и расширяет охват – Ростислав Гольдштейн

AmurMedia.ru08:30
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 09:08, Ашберн
Происшествия

Мурманские мошенники пытаются нажиться на трагедии в Шереметьево

Обновлено в 04:37
Авто

Skoda объявила акционные скидки на свои модели в мае

Обновлено в 02:30
Экономика

«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн

"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Происшествия

В результате катастрофы в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек

По данным представителя столичного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елены Марковской, жертвами катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево стал 41 человек, выжили 37 человек, четверо из которых члены экипажа, передает ТАСС.
Обновлено в 01:19
Политика

Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым

Обновлено в 08:33
Технологии

Huawei может стать поставщиком оборудования для «пакета Яровой»

Компания Huawei может стать поставщиком оборудования для хранения данных и заключить контакт с МТС и МГТС, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:37
Политика

Стоявшая возле Порошенко девушка-военнослужащая упала в обморок

Обновлено в 08:52
Экономика

Саид и Михаил Гуцериевы получили 19% «Кузбасской топливной компании»

Бизнесмены Саид и Михаил Гуцериевы получили 18,9% ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК), следует из материалов компании.
Обновлено в 07:57
Происшествия

В Киеве возле бизнес-центра произошел взрыв

В центре Киева возле бизнес-центра «Арена Сити» прогремел взрыв.
Обновлено в 08:02
Кино

Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»

После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Член экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) погиб в авиакатастрофе, пытаясь спасти пассажиров в горящем хвосте лайнера.
Обновлено в 02:50
Гаджеты

Сбербанк запатентовал «умный» холодильник

Известно, что холодильник Сбербанка может следить за состоянием и количеством продуктов, находящихся в нем. Вся информация о продуктах может предаваться на смартфон пользователя.
Обновлено в 04:14
Общество

В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал

В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Обновлено в 07:18
Хоккей

Трое хоккеистов покинули расположение сборной России

Трое хоккеистов покинули расположение сборной России и не будут участвовать в дальнейшей подготовке к чемпионату мира.
Обновлено в 08:10
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Энергетика

«Газпром» увеличил добычу на 2,1% за четыре месяца

В 2018 г. компания увеличила добычу газа на 5,4% до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа – на 4% до 201,8 млрд куб. м. В 2019 г. компания планирует добыть 495,1 млрд куб. м газа.
Обновлено в 08:44
Политика

В Кремле оценили отказы в проведении «Бессмертного полка» в Белоруссии и Казахстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, 6 мая, что Кремль следит за ситуацией в ряде городов Казахстана и Белоруссии в связи с отсутствием разрешения на проведение акции «Бессмертный полк», но не делает поспешных выводов.
Обновлено в 07:03
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

Обновлено в 00:11
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Происшествия

Грузовик с туристами упал в реку с 40-метрового обрыва на Украине

Грузовой автомобиль с туристами сорвался в реку с 40-метрового обрыва в Ивано-Франковской области Украины.
Обновлено в 09:05
Политика

Генпрокурор Украины заявил, что готов уйти в отставку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что готов уйти с поста, если соответствующее решение примет Верховная рада, передает ТАСС.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира

«Комсомольская правда» проанализировала схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшем при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, и выяснила, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше 10 ряда.
Обновлено в 06:14
Политика

Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Десятки людей погибли из‑за аварийной посадки самолета в Шереметьево

Следственный комитет России подтвердил гибель 41 человека в результате аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 01:31
Происшествия

Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета

Обновлено в 08:10
Путешествия

Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Обновлено в 08:45
Происшествия

«Погибли дети»: Киркоров страдает из-за ужасной трагедии

Обновлено в 01:11
Гаджеты

Смартфон OnePlus 7 получит быструю память UFS 3.0

Ранее издание XDA Developers сообщало, новый китайский смартфон OnePlus 7 получит память UFS 3.0.
Обновлено вчера в 17:52
Космос

Рука-манипулятор захватила корабль Dragon для стыковки с МКС

Космический грузовой корабль Cargo Dragon сблизился с МКС и начал стыковку со станцией.
Обновлено в 08:29
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