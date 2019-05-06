Экономика
Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларахРИА Новости 01:00
Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.
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Экономика
Трамп пообещал поднять пошлины на китайские товары до 25%
Президент США Дональд Трамп обещал поднять пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%, начиная с 10 мая.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
СК опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета
Следственный комитет опубликовал видео из аэропорта Шереметьево, где накануне при жесткой посадке загорелся самолет.
Обновлено в 05:24
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс»
Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 05:46
Происшествия
Шереметьево разыскивает людей, которые на видео цинично комментировали трагедию с SSJ-100
Обновлено в 06:57
Политика
В Кремле оценили работу уволенного посла России в Минске
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал работу посла России в Белоруссии Михаила Бабича, которого недавно освободил от должности глава страны Владимир Путин.
Обновлено в 06:11
Политика
В Кремле оценили возможность награждения бортпроводников SSJ100
По словам официального представителя Кремля, пока к президенту РФ Владимиру Путину никто не обращался с просьбами представить бортпроводников потерпевшего авиакатастрофу SSJ100 к государственным наградам.
Обновлено в 06:54
Политика
Рабинович: Зеленский ничего не сделает для Украины
Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента.
Обновлено в 03:19
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ
Лидирующие позиции в рейтинге самых продаваемых праворульных автомобилей в России занимает Toyota Corolla.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Общество
В работе «ВКонтакте» по всей России произошел сбой
Последний раз заметный сбой во «ВКонтакте» произошел в апреле 2018 года.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено в 03:50
Футбол
Салах пропустит ответный матч с «Барселоной»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья форварда Мохамеда Салаха в преддверии ответного матча с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов (0:3 – первый матч).
Обновлено в 06:45
Общество
Пирожные и булочки из Петербурга признаны самыми вкусными
Обновлено в 05:10
Здоровье
Северодвинский подросток на соревнованиях подхватил корь
Юноша поехал на спортивные соревнования на юге страны непривитым, в результате чего подхватил инфекцию.
Обновлено в 04:35
Здоровье
Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени
Врачи отмечают, что если у человека уже имеется повреждение печени, то даже небольшие дозы алкоголя могут в скором времени привести к плачевному состоянию органа.
Обновлено в 04:00
Здоровье
Оренбуржье закупит оборудование для онкослужб почти на 2 млрд рублей
Власти Оренбургской области до 2024 года направят 1,9 миллиарда рублей на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования для онкологических служб региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
Обновлено в 07:12
Религия
7 мая православные христиане отметят Радоницу
В связи с празднованием Радоницы (Родительского дня) 7 мая в Норильске будет увеличено количество автобусов по маршруту №15 «Ритуальный зал – улица Набережная Урванцева».
Обновлено 04 мая в 03:30
Происшествия
Экипаж SSJ100 рассказал об обстоятельствах катастрофы
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Видео танцующей без макияжа Аллы Пугачевой появилось в Сети
На видео Алла Борисовна показывает ученикам танец в повседневном виде — без макияжа, в мини-юбке.
Обновлено в 05:17
Общество
Для чиновников Оренбуржья 7 мая объявили нерабочим днём
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер подписал распоряжение, согласно которому 7 мая 2019 года (День поминовения усопших) станет нерабочим днем для работников органов исполнительной власти региона.
Обновлено в 06:12
Кино
В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса»
Наиболее внимательные и дотошные зрители обратили внимание на стаканчик из «Старбакса», который попал в финальный монтаж серии.
Обновлено в 05:59
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево
Компания "Аэрофлот" опубликовала на сайте список выживших в результате ЧП с пассажирским самолетом SSJ 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
В порт Одессы зашел британский военный корабль
В порт Одессы зашел корабль Военно-морских сил Великобритании «Эхо». Об этом сообщают «Українські Новини».
Обновлено в 04:59