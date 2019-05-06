Экономика

Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларахРИА Новости 01:00

Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.
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Хазин: Рубль – фишки в казино, а за спиной доллар

Infox.ru06:46

Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларах

РИА Новости01:00
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Происшествия

Следователи извлекли 41 тело из сгоревшего SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:03
Экономика

Трамп пообещал поднять пошлины на китайские товары до 25%

Президент США Дональд Трамп обещал поднять пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%, начиная с 10 мая.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия

СК опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета

Следственный комитет опубликовал видео из аэропорта Шереметьево, где накануне при жесткой посадке загорелся самолет.
Обновлено в 05:24
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс»

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 05:46
Происшествия

Шереметьево разыскивает людей, которые на видео цинично комментировали трагедию с SSJ-100

Обновлено в 06:57
Политика

В Кремле оценили работу уволенного посла России в Минске

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал работу посла России в Белоруссии Михаила Бабича, которого недавно освободил от должности глава страны Владимир Путин.
Обновлено в 06:11
Политика

В Кремле оценили возможность награждения бортпроводников SSJ100

По словам официального представителя Кремля, пока к президенту РФ Владимиру Путину никто не обращался с просьбами представить бортпроводников потерпевшего авиакатастрофу SSJ100 к государственным наградам.
Обновлено в 06:54
Политика

Рабинович: Зеленский ничего не сделает для Украины

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента.
Обновлено в 03:19
Футбол

Кокорин прокомментировал чемпионство «Зенита» перед заседанием суда

Обновлено в 06:22
Футбол

Адвокат Мамаева о состоянии сына игрока: «Мальчик стал заикаться»

Обновлено в 07:14
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

Лидирующие позиции в рейтинге самых продаваемых праворульных автомобилей в России занимает Toyota Corolla.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей

Обновлено в 06:25
Общество

В работе «ВКонтакте» по всей России произошел сбой

Последний раз заметный сбой во «ВКонтакте» произошел в апреле 2018 года.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Происшествия

Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100

Обновлено в 03:14
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено в 03:50
Футбол

Салах пропустит ответный матч с «Барселоной»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья форварда Мохамеда Салаха в преддверии ответного матча с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов (0:3 – первый матч).
Обновлено в 06:45
Общество

Пирожные и булочки из Петербурга признаны самыми вкусными

Обновлено в 05:10
Здоровье

Северодвинский подросток на соревнованиях подхватил корь

Юноша поехал на спортивные соревнования на юге страны непривитым, в результате чего подхватил инфекцию.
Обновлено в 04:35
Здоровье

Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени

Врачи отмечают, что если у человека уже имеется повреждение печени, то даже небольшие дозы алкоголя могут в скором времени привести к плачевному состоянию органа.
Обновлено в 04:00
Здоровье

Оренбуржье закупит оборудование для онкослужб почти на 2 млрд рублей

Власти Оренбургской области до 2024 года направят 1,9 миллиарда рублей на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования для онкологических служб региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
Обновлено в 07:12
Религия

7 мая православные христиане отметят Радоницу

В связи с празднованием Радоницы (Родительского дня) 7 мая в Норильске будет увеличено количество автобусов по маршруту №15 «Ритуальный зал – улица Набережная Урванцева».
Обновлено 04 мая в 03:30
Происшествия

Экипаж SSJ100 рассказал об обстоятельствах катастрофы

Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Видео танцующей без макияжа Аллы Пугачевой появилось в Сети

На видео Алла Борисовна показывает ученикам танец в повседневном виде — без макияжа, в мини-юбке.
Обновлено в 05:17
Общество

Для чиновников Оренбуржья 7 мая объявили нерабочим днём

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер подписал распоряжение, согласно которому 7 мая 2019 года (День поминовения усопших) станет нерабочим днем для работников органов исполнительной власти региона.
Обновлено в 06:12
Кино

В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса»

Наиболее внимательные и дотошные зрители обратили внимание на стаканчик из «Старбакса», который попал в финальный монтаж серии.
Обновлено в 05:59
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево

Компания "Аэрофлот" опубликовала на сайте список выживших в результате ЧП с пассажирским самолетом SSJ 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

В порт Одессы зашел британский военный корабль

В порт Одессы зашел корабль Военно-морских сил Великобритании «Эхо». Об этом сообщают «Українські Новини».
Обновлено в 04:59
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