Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходыИзвестия вчера в 17:02
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
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Общество
Непальский шерпа побил мировой рекорд, покорив Эверест 24 раза
Непальский шерпа Ками Рита установил новый мировой рекорд, покорив высочайшую вершину Земли - гору Эверест (8848 метров) - в 24-й раз, сообщает телеканал NDTV.
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Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
Только с начала года США получили 5 млн баррелей нефти Urals, сообщал Bloomberg со ссылкой на данные терминалов PADD 3 и PADD 1. В 2018 году из России США получили 7,51 млн баррелей нефти, в 2017 - 1,58 млн баррелей.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai
Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии
Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:33
Политика
Зеленский призвал США усилить санкции против России
«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.
Обновлено вчера в 13:58
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Экономика
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
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Шоу-бизнес
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Как отмечает французское издание Voici, дочь 54-летней артистки отлично осведомлена об этом сходстве и очень гордится им. Накануне Кассель опубликовала в Stories Instagram коллаж, на котором сравнивает свое фото с фотографией мамы в том же возрасте.
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США ослабили давление на Huawei
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Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги ответил согласием на предложение «Ювентуса» возглавить туринский клуб.
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Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России
Авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134. Перелет из Иркутска в якутский город Мирный состоялся 20 мая.
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В России начнется серийный выпуск электромобилей
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Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады
19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
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На Ural Music Night выступит украинская звезда Maruv
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