Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходыИзвестия вчера в 17:02

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
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Миллионы россиян рискнули остаться без пенсии

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Телеканал 360°02:03
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Сколько в России нахлебников

Вести.UZ02:00
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