Экономика

Перечисления ФНС в консолидированный бюджет выросли на 23%Ньюс-НН 06:26

В 2018 году Федеральная налоговая служба перечислила в консолидированный бюджет РФ 21,3 триллиона рублей, рост составил 23%.
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с чего всё началось

Глава ФНС: за прошлый год в российский бюджет поступило почти 12 трлн рублей налоговых отчислений

Глава ФНС России Михаил Мишустин рассказал, что за 2018 год налоговые поступления в федеральный бюджет возросли на 30% и подошли к планке в 11,9 триллиона рублей.
Телеканал 360°вчера в 11:53

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Счет на триллионы

Российская газета09:16

Налоговые поступления в бюджет выросли в прошлом году на 23%

News.ru03:16

Налоговые доходы России за год выросли почти на четверть

Телеканал 360°05:24

Поступление налогов в консолидированный бюджет в 2018 году выросло на 23%

Коммерсантъ03:56

Поступление налогов в консолидированный бюджет России выросло на 23% в 2018 году

ТАСС03:48

ФНС увеличила перечисления налогов в консолидированный бюджет на 23%

Газета.Ru04:29

В ФНС заявили о поступлении почти 12 трлн рублей налоговых отчислений за 2018 год

RT на русскомвчера в 13:43
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 10:40, Ашберн
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В Риме задержали россиянина по подозрению в контрабанде сигарет

В Риме полицейские задержали россиянина по подозрению в контрабанде сигарет, пишет RomaToday со ссылкой на правоохранителей.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в нарушении Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и вмешательстве во внутренние дела страны из-за угроз венесуэльским военным.
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