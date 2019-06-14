Экономика
Налоговые поступления в бюджет за пять месяцев выросли на 15,7%REGNUM 07:28
В федеральный бюджет за пять месяцев поступило 5,1 трлн рублей, что также на 15,7% выше значения прошлого года. Более 2,2 трлн рублей составили поступления от налога на прибыль, еще 1,6 трлн рублей — НДС и 1,5 трлн рублей — НДФЛ. Страховые взносы поступили в общем объеме 2,7 трлн рублей.
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