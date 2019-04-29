Футбол

Налоговые органы Бразилии наложили арест на имущество НеймараRT на русском 16:17

Нападающий ПСЖ Неймар подозревается в уклонении от уплаты налогов за переход из «Сантоса» в «Барселону». Бразильские налоговые органы наложили арест на самолёт Cessna Citation 680, вертолёт Eurocopter France 130 B4, а также доли в компаниях, принадлежащих семье футболиста ПСЖ Неймара.
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Бразильская налоговая инспекция наложила арест на имущество Неймара

Матч ТВ15:36

Налоговые органы Бразилии наложили арест на имущество Неймара

RT на русском16:17

Налоговые органы Бразилии наложили арест на самолет и вертолет Неймара

Советский спорт15:42

Имущество Неймара заблокировали за неуплату налогов

Газета.Ru16:23

Бразильская налоговая инспекция заблокировала имущество Неймара

ТАСС15:02

Часть имущества Неймара в Бразилии заморожена из-за уклонения игрока от уплаты налогов

Sports.ru17:42

На имущество Неймара наложили арест

Sport.ru17:13
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Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
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Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
Политика

Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве

Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
Происшествия

В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой

Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 16:40
Кино

Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»

Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Энергетика

«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге из-за «Нафтогаза»

15 апреля "Газпром" для защиты прав обратился в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста своих активов.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»

Обновлено в 16:41
Происшествия

«Лес Винни-Пуха» загорелся в Великобритании

Обновлено в 09:31
Технологии

Нейросеть создает реалистичные пейзажи из абстрактных рисунков

Обновлено в 10:10
Общество

Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии

Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
Обновлено в 18:03
Политика

Первый замгенпрокурора США Род Розенстайн подал в отставку

Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн направил в понедельник американскому президенту прошение об отставке.
Обновлено в 18:02
Футбол

«Спартак» упустил победу в матче с «Рубином»

Обновлено в 14:35
Экономика

Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней

Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 14:46
Футбол

Экс-футболист «Зенита» поделился мнением о тройке лидеров РПЛ

Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов рассказал, кто из команд войдет в тройку лидеров по итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:15
Армия и оружие

ИГ впервые за пять лет опубликовало видео с участием аль-Багдади

Группировка «Исламское государство» (запрещена в России) впервые с 2014 года представила видеозапись, на которой предположительно фигурирует ее лидер Абу Бакр аль-Багдади.
Обновлено в 14:37
Политика

Порошенко предупредил Зеленского о «последствиях» встречи с Путиным

Украинский лидер Пётр Порошенко предостерёг команду избранного президента Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:32
Космос

Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство

Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено в 11:00
Энергетика

Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии

26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
Обновлено в 15:31
Авто

Семья дрифтеров нарисовала логотип Мстителей шинами

Семья профессиональных дрифтеров из Владивостока Екатерина и Максим Седых нарисовали шинами на асфальте огромный логотип команды супергероев вселенной «Марвел».
Обновлено в 11:38
Политика

Никто из зарубежных лидеров не приедет в этом году на День Победы

На торжественные мероприятия в честь Дня Победы зарубежные лидеры не приедут в этом году, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 17:18
Происшествия

СМИ сообщили о задержании планировавшего теракт в Калифорнии мужчины

Как пишет газета, 26-летний Марк Стивен Доминго намеревался совершить теракт при помощи самодельного взрывного устройства в южной части Калифорнии.
Обновлено в 17:57
Футбол

«Порту» победил «Челси» и выиграл Юношескую Лигу УЕФА

"Порту" стал победителем Юношеской Лиги УЕФА. В финальном матче португальцы обыграли "Челси" со счетом 3:1.
Обновлено в 14:00
Кино

Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Общество

На Кольцевой линии московского метро появился новый тематический поезд

Обновлено в 16:31
Происшествия

В центре Парижа загорелся отель

Из четырёхзвёздочного отеля Pullman в XII районе Парижа эвакуировали людей из-за пожара.
Обновлено в 13:56
Авто

Обугленный остов Ferrari F355 удалось продать на аукционе

На онлайн-аукционе «Copart» продали машину, которая не вписывается в эту устоявшуюся тенденцию.
Обновлено в 07:33
Общество

Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
Космос

На МКС возникла проблема с системой электроснабжения

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
Обновлено в 17:44
Авто

Концепт гиперкара от Alfa Romeo показали на рендерах в Сети

На рендерах представлен революционный дизайн спорткаров Alfa Romeo, в котором также есть отсылки к ретро-мотивам.
Обновлено в 15:47
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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