Футбол

Налоговые органы Бразилии наложили арест на имущество НеймараRT на русском 16:17

Нападающий ПСЖ Неймар подозревается в уклонении от уплаты налогов за переход из «Сантоса» в «Барселону». Бразильские налоговые органы наложили арест на самолёт Cessna Citation 680, вертолёт Eurocopter France 130 B4, а также доли в компаниях, принадлежащих семье футболиста ПСЖ Неймара.
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