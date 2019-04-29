Футбол
Имущество Неймара в Бразилии арестовано из-за неуплаты налоговВести.Ru 04:00
Как сообщает Folha de S.Paulo со ссылкой на адвоката семьи Неймара Маркуса Недера, игрок "ПСЖ" обвиняется в неуплате налога порядка 17,5 миллионов долларов при переходе из "Сантоса" в "Барселону".
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Власти Бразилии арестовали часть имущества Неймара, включая личные самолет и вертолет
Спорт-Экспрессвчера в 21:02
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