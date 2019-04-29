Имущество Неймара в Бразилии арестовано из-за неуплаты налоговВести.Ru 04:00

Как сообщает Folha de S.Paulo со ссылкой на адвоката семьи Неймара Маркуса Недера, игрок "ПСЖ" обвиняется в неуплате налога порядка 17,5 миллионов долларов при переходе из "Сантоса" в "Барселону".

Футбол «Тоттенхэм» и «Аякс» определят неожиданного финалиста Лиги чемпионов Ждем чемпионства от Аякса, где руководят мои друзья – ван дер Сар и Овермарс. pic.twitter.com/k0hbsTgFQ0— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 27 апреля 2019 г. Поздравляю своего товарища Овермарса, одного из лучших спортивных директоров в мире, с выходом в полуфинал Лиги чемпионов.

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