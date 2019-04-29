Футбол
Налоговые органы Бразилии наложили арест на имущество НеймараRT на русском вчера в 16:17
Нападающий ПСЖ Неймар подозревается в уклонении от уплаты налогов за переход из «Сантоса» в «Барселону». Бразильские налоговые органы наложили арест на самолёт Cessna Citation 680, вертолёт Eurocopter France 130 B4, а также доли в компаниях, принадлежащих семье футболиста ПСЖ Неймара.
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Власти Бразилии арестовали часть имущества Неймара, включая личные самолет и вертолет
Спорт-Экспрессвчера в 21:02
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:40, Ашберн
Экономика
Сбербанк сохранит сниженные ставки по потребительским кредитам до июля
Первоначально госбанк планировал завершить акцию 29 апреля 2019 г. По ее условиям с 1 марта ставки кредитов на любые цели на сумму от 300 000 руб. сроком от 3 месяцев до 5 лет были снижены относительно базовых на 1 процентный пункт, минимальная ставка опустилась с 12,9 до 11,9% годовых.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Крупный пожар под Пятигорском локализован
Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
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Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено в 05:31
Экономика
Президент Utair отрицает вероятность приостановки полетов компанией
Президент Utair Павел Пермяков прокомментировал RT информацию о том, что перевозчик может приостановить полеты из-за финансовой неопределенности.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II была в гостях у Меган Маркл и принца Гарри
Getty Images «Ее Величество хотела официально поприветствовать герцогов Сассекских в их новом доме, поэтому она была их первым гостем», — рассказал инсайдер.
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Политика
Сегодня ЦИК объявит официальные результаты выборов президента Украины
"30 апреля, ориентировочно в 12:00, состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года с очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года", - указывается в сообщении.
Обновлено в 04:26
Общество
ЕСПЧ присудил €25 тысяч блогерам, призывавшим на митинги в интернете
Решения добился активист из Сыктывкара Григорий Каблис, разместивший в 2015 году информацию на своей странице «Вконтакте» и записи в интернет-журнале «7х7» с призывом к проведению народного схода для обсуждения арестов высшего руководства республики Коми.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
Ранее стало известно об обысках в дагестанском Минэкономики. СМИ писали, что Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Транспорт
На трассе М4 «Дон» ещё один участок стал платным
На трассе М4 «Дон» появился новый платный участок.
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Политика
В Кремле ответили на вопрос о признании выборов на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что официальная Москва "уважает" результаты голосования на прошедших президентских выборах на Украине, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:31
Политика
В Беларуси задержан ближайший соратник Лукашенко
Белорусская газета «Наша Нива», со ссылкой свои на источники, сообщает о задержании сотрудниками КГБ Беларуси заместителя госсекретаря Совета безопасности республики Андрея Втюрина.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя
Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Авто
Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, которые сделаны по техническому заданию Минобороны для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на параде Победы.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу
Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено в 05:45
Политика
Президент Австрии рассказал о своих русских корнях
В интервью церковному изданию "Кирхен цайтунг" президент Австрии Александер Ван дер Беллен рассказал, что его мать по происхождению эстонка, а отец — русский, но с европейскими корнями, передает ТАСС.
Обновлено в 05:45
Политика
«Ради паспортов»: мэр Горловки рассказал о наплыве мигрантов в ДНР
Последние несколько дней в Донецкую Народную Республику (ДНР) происходит наплыв граждан с Украины, которые планируют мигрировать в республику и стать её гражданами.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков, 16 из которых нежилые, сообщает региональный главк МЧС во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 02:29
Экономика
Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней
Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь проиграл миллиард юаней ($148,4 млн) в споре с Дуном Минчжу, главой компании Gree Electric, крупнейшим производителем кондиционеров в КНР, пишет во вторник, 30 апреля, Bloomberg.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Бойцов Росгвардии задержали в Челябинске с крупной партией наркотиков
В Челябинске отправили под стражу троих сотрудников Росгвардии, которых задержали с крупной партией наркотиков.
Обновлено в 05:12
Футбол
«Милан» рассматривает четырёх специалистов на замену Гаттузо
Руководство «Милана» составило список из специалистов, способных заменить Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера команды по окончании сезона.
Обновлено в 04:52
Общество
ВЦИОМ: половина россиян планирует отметить Первомай
Половина россиян (49%) планирует отметить Первомай, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
Красноярские врачи спасли замерзшего мужчину
Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Политика
Раскрыта еще одна причина упрощенного гражданства для жителей Донбасса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал еще одну причину упрощения процедуры получения российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Обновлено в 05:43
Авто
Hot or Not: 6 альтернатив Kia Soul
Обновлено вчера в 14:58
Гаджеты
Radeon VII оказалась самой быстрой видеокартой для добычи Ethereum
Видеокарта компании AMD в очередной раз стала лидером по добыче криптовалюты Ethereum.
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Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:14
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
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