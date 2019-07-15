Экономика
Налоговики заблокировали счета «Синергии»Московский Комсомолец вчера в 05:59
Заблокированными оказались и счета четырёх компаний ректора частного российского университета Вадима Лобова. Как сообщает издание The Bell, из-за долгов «Синергии» перед госбюджетом заблокированы средства как минимум на 21 банковском счёте, связанном с «Синергией».
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) из-за долгов заблокировала десятки банковских счетов, связанных с крупнейшим в России частным университетом «Синергия», сообщает издание The Bell.Дождьвчера в 02:51
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«Синергия» опровергла блокировку своих счетов и заявила об отсутствии долгов
Говорит Москвавчера в 10:15
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Обновлено вчера в 20:44
Армия и оружие
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
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Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
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Интернет-компания Mail.ru Group договорилась о передаче 51% в киберспортивном холдинге Esforce производителю гоночных компьютерных игр Modern Pick, рассказал «Ведомостям» представитель Mail.ru Group.
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Какие опасности готовит лунное затмение 16 июля
Астрологи предупреждают - опасными будут дни 16 и 17 июля, когда произойдет лунное затмение.
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Танкер, принадлежащий ОАЭ, предположительно, захватили иранские военные, сообщила в твиттере корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на свои источники в американской разведке.
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