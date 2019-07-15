Экономика

Налоговики заблокировали счета «Синергии»Московский Комсомолец вчера в 05:59

Заблокированными оказались и счета четырёх компаний ректора частного российского университета Вадима Лобова. Как сообщает издание The Bell, из-за долгов «Синергии» перед госбюджетом заблокированы средства как минимум на 21 банковском счёте, связанном с «Синергией».
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) из-за долгов заблокировала десятки банковских счетов, связанных с крупнейшим в России частным университетом «Синергия», сообщает
 издание The Bell.
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