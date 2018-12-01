Экономика
Режим налоговой тайны с информации о компаниях, которой располагает ФНС, был снят поправками в Налоговый кодекс в июне 2016 года. В связи с этим у ведомства появилась обязанность утвердить сроки и период размещения этих данных, а затем начать их публиковать.
Российская газетавчера в 00:24
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Информация о долгах российских компаний появится на сайте Федеральной налоговой службы
Бизнес-новости в Кирове01:51
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 02:30, Ашберн
Энергетика
Россия увеличила добычу нефти на 1,4%
В январе-ноябре 2018 года в России было добыто 507,37 млн т нефти и газового конденсата, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено в 02:23
Финансы
Сбербанк снизил максимальную ставку рублевых вкладов
В результате замены максимальная ставка розничного вклад Сбербанка снизилась на 0,15 процентного пункта (п. п.).
Обновлено в 00:44
Политика
Из российско-саудовского фонда в проекты в России инвестируют $2 млрд
В ближайший год из российско-саудовского фонда в совместные проекты будет инвестировано ещё около $2 млрд, заявил глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций — ИФ) Кирилл Дмитриев.
Обновлено в 00:30
Экономика
Глава МВФ: торговые трения угрожают росту мировой экономики
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила лидеров стран Группы двадцати (G20), что напряженность в вопросах торговли ведет к увеличению рисков экономического спада.
Обновлено в 01:43
Экономика
«Биточки» со вкусом печали. Крипторынок потерял 700 миллиардов за год
За год с начала "криптовалютного бума" капитализация рынка цифровых денег сократилась в шесть раз — с 826 до 135 миллиардов долларов.
Обновлено в 00:06
Энергетика
Польша и Дания готовятся строить морской магистральный газопровод
Обновлено в 00:34
Экономика
«Росатом» может продать 49% турецкой АЭС «Аккую» частями
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Посол Японии заявил о большом потенциале в закупках нефти из России
Япония видит возможности для расширения сотрудничества в закупках нефти из России.
Обновлено вчера в 02:54
Энергетика
«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев
По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено вчера в 06:52
Экономика
Что изменится в российских законах в декабре
С 1 декабря хозяйственные товарищества могут относиться к субъектам малого и среднего бизнеса.
Обновлено вчера в 02:09
Экономика
Совет директоров ЦБ утвердил указание о новых тарифах ОСАГО
Совет директоров ЦБ утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика
ДФО получит 480 миллионов рублей на привлечение трудовых ресурсов
Дальний Восток получит 480 миллионов рублей в 2019 году на повышение мобильности трудовых ресурсов, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено 30 ноября в 06:59
Экономика
Узбекистан приостановил импорт сахара с Украины
Узбекистан приостановил импорт сахара из Украины, поступающие в республику партии не разгружаются и не растаможиваются, сообщает «Газета. уз» со ссылкой на ассоциацию сахаропроизводителей Украины (Укрцукор).
Обновлено вчера в 14:06
Экономика
Пилотный проект по снижению бедности стартует в России
В России стартует пилотный проект по снижению уровня бедности.
Обновлено вчера в 09:21
Энергетика
Аргентина применит российские технологии добычи при разработке месторождения Vaca Muerta
Аргентина намерена использовать российские технологии добычи при разработке месторождения Vaca Muerta.
Обновлено вчера в 14:17