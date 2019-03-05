Налоговики нашли счета россиян в 58 странахRusvesna.su 00:44

Федеральная налоговая служба получила данные о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях, включая Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции.

с чего всё началось

Налоговая служба нашла счета, трасты и незадекларированные доходы россиян в 58 юрисдикциях, включая популярные офшоры. Первые итоги международного автоматического обмена финансовой информацией можно подвести уже сейчас.

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