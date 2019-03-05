Экономика

Налоговики нашли счета россиян в 58 странахRusvesna.su 00:44

Налоговая служба нашла счета, трасты и незадекларированные доходы россиян в 58 юрисдикциях, включая популярные офшоры. Первые итоги международного автоматического обмена финансовой информацией можно подвести уже сейчас.
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Налоговики узнали о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах

Федеральная налоговая служба получила данные о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях, включая Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции.
РБКвчера в 16:01

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Зарубежные налоговики помогли «рассекретить» активы и счета россиян в 58 странах

URA.Ruвчера в 23:31

РБК: налоговая служба получила данные об активах россиян в 58 странах

ТАСС00:46

Федеральная налоговая служба получила данные о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях

Эхо Москвы00:32

ФНС получила данные о счетах и активах россиян в 58 странах

Коммерсантъ01:12

ФНС получила данные о зарубежных счетах россиян

News.ruвчера в 19:04

У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах

Lenta.ruвчера в 17:42

Налоговики узнали о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах

РБКвчера в 16:01
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
Происшествия

Новороссийск остался без света из-за аварии на подстанции

Сообщается, что ЧП произошло на подстанции 220 кВ "Кирилловская" в 16 часов 32 минуты, где из-за скачка напряжения сработала защита, которая отключила подачу электроэнергии, в результате чего оказались обесточены девять подстанций 110 кВ, обеспечивающих светом Новороссийск.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве

Обновлено в 09:05
Авто

Bugatti выпустил самый дорогой в мире автомобиль

По данным издания, стоимость модели составляет €16,5 млн (более 1,2 млрд рублей), что делает ее самым дорогим на сегодняшний день автомобилем в мире.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

Командующий войсками США в Европе заявил о необходимости усилить их

США необходимо усиливать свое военное присутствие в Европе, чтобы иметь возможность противостоять России, заявил в ходе слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам (трансляция велась на сайте Пентагона) командующий вооруженными силами США в Европе (EUCOM) и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, 4-звездный генерал Кёртис Скапаротти.
Обновлено в 11:15
Политика

На Украине выпустили сгущёнку с портретами жён Бандеры и Шухевича

К Международному женскому дню на Черниговщине выпустили партию сгущенного молока с портретами жен известных деятелей на банках.
Обновлено в 10:13
Общество

В России могут появиться платные вытрезвители

В Совфеде готовится законопроект о возрождении системы вытрезвителей, причем пребывание в них предполагается сделать платным - за счет самих постояльцев.
Обновлено в 07:30
Экономика

Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes

В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено в 08:17
Транспорт

Поездка Москва — Санкт-Петербург по платной трассе стоит 2 тыс. рублей

Поездка из Москвы в Санкт-Петербург на легковом автомобиле по платной трассе М-11 обойдется примерно в две тысячи рублей.
Обновлено в 04:13
Политика

В Google сообщили об исправлении ошибки с отображением Крыма на картах

Компания Google сообщила об исправлении ошибки с некорректным отображением Крыма на картах у некоторых российских пользователей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 11:10
Авто

Reuters рассказало о планах Ford закрыть два завода в России

Компания Ford рассматривает план по закрытию двух заводов в Ленинградской области и в Татарстане, чтобы оставить в России производство легких коммерческих автомобилей, сообщило Reuters со ссылкой на три источника.
Обновлено в 08:59
Происшествия

На Чукотке экстренно сел самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес

В понедельник, 4 марта, в аэропорту Анадырь на Чукотке вынужденно приземлился самолет китайской авиакомпании Air China, летевший из Пекина в Лос-Анджелес со 188 пассажирами на борту.
Обновлено вчера в 15:26
Хоккей

Главный арбитр КХЛ назвал неприемлемым поведение судьи Акузовского в матче «Спартак» - СКА

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов считает неприемлемым поведение судьи Николая Акузовского в отношении вратаря "Спартака" Юлиуса Гудачека в матче плей-офф КХЛ между "Спартаком" и СКА.
Обновлено в 06:25
Общество

ФАС нашла нарушения в рекламе с участием Киркорова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Johnson&Johnson нарушителем закона "О рекламе" из-за телевизионных роликов, продвигавших лекарство "Гексорал", говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В Москве двое мужчин в течение четырех месяцев насиловали школьницу

По данным СК, двое знакомых с 28 октября прошлого года по 1 марта 2019-го в квартире на улице Коминтерна неоднократно насиловали девочку 2005 года рождения.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Убит главный свидетель в деле украинских «бриллиантовых прокуроров»

Как сообщил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, застреленным оказался главный свидетель в деле «бриллиантовых прокуроров», бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев, 1960 года рождения.
Обновлено в 09:16
Хоккей

Российские хоккеисты обыграли США на Универсиаде

Хоккеисты сборной России обыграли команду США на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве

В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Подросток устроил стрельбу у школы на Кубани

Обновлено в 04:57
Авто

Автомобили Aurus представили на автосалоне в Женеве

Автомобили Aurus, которые разрабатывались в рамках проекта «Кортеж», показали публике на 89-м автосалоне в Женеве.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Испанский суд объяснил запрет на вывоз тела Малашенко из страны

Суд разрешит перевезти тело основателя НТВ Игоря Малашенко из Испании в Россию только после полного исключения криминального характера его смерти, сообщили в пресс-службе Высшего суда Андалусии.
Обновлено в 06:57
Общество

В Гидрометцентре предупредили о скачках атмосферного давления в Москве

В Москве на этой неделе прогнозируются резкие скачки атмосферного давления, которые могут негативно повлиять на состояние метеочувствительных людей.
Обновлено в 10:00
Политика

Представителя российского МИД не пустили в Чехию

Представителю российского МИД отказали во въезде В Чехию в аэропорту Праги.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Сотрудники WWF устраивали над браконьерами кровавые расправы

Обновлено в 06:00
Общество

Forbes назвал нового лидера среди самых юных миллиардеров мира

Журнал Forbes назвал 21-летнюю американскую модель Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории, заработавшим состояние самостоятельно.
Обновлено в 09:29
Политика

Совет Европы: Расизм и гомофобия в России остаются безнаказанными

По мнению комиссии, нетолерантный публичный дискурс остается безнаказанным и неизменным.
Обновлено вчера в 21:25
Экономика

Акции Raiffeisen Bank упали на фоне обвинений в отмывании денег

Raiffeisen Bank International сообщил, что анализирует ситуацию и что ему ничего не известно о каком-либо уголовном иске против банка, связанном с предполагаемым отмыванием денег.
Обновлено в 06:27
Футбол

Лев решил больше не вызывать в сборную трех игроков «Баварии»

Немецкий футбольный союз сообщил, что главный тренер сборной Йоахим Лев больше не планирует вызывать трех игроков «Баварии».
Обновлено в 11:21
Кино

Финал «Игры престолов» актеров сериала «сломал и вымотал»

Обновлено в 06:10
Политика

Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом

Украинский лидер Петр Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом. Основной угрозой для страны в документе назвали политику России.
Обновлено в 08:41
Футбол

Замглавы ФСИН посчитал безделье Кокорина причиной онемения ноги

Обновлено в 09:44
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