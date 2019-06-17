Футбол

Налоговая заблокировала 36 объектов недвижимости НеймараЕвро-футбол.ру вчера в 11:22

Налоговая служба Бразилии заблокировала 36 объектов недвижимости нападающего "ПСЖ" Неймара. Как сообщает газета A Folha de Sao Paulo, Неймар подозревается в уклонении от уплаты налогов.
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