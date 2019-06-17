Футбол
Налоговая заблокировала 36 объектов недвижимости НеймараЕвро-футбол.ру вчера в 11:22
Налоговая служба Бразилии заблокировала 36 объектов недвижимости нападающего "ПСЖ" Неймара. Как сообщает газета A Folha de Sao Paulo, Неймар подозревается в уклонении от уплаты налогов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Бразильские власти заблокировали 36 объектов недвижимости, которые принадлежат Неймару
Sport24.ruвчера в 13:00
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:47, Вашингтон
Общество
Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии «Кинотавра»
Обновлено вчера в 02:45
Политика
Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов
Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Полицейские раскрыли кражу икон из подмосковного храма
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Ракеты С-500 могут работать за пределами атмосферы, заявили в «Алмаз-Антее»
Обновлено в 01:03
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Обновлено вчера в 11:51
Экономика
Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Религия
В Екатеринбурге передумали строить храм в сквере
Екатеринбургская епархия отказалась от планов строительства храма Святой Екатерины в сквере, сообщает ТАСС.
Обновлено 16 июня в 03:05
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Футбол
Сергей Семак: «Развею мифы — я не идеальный тренер»
Развею мифы: никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер, — сказал Семак в эфире «Вечернего Урганта».
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда
В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
Обновлено вчера в 12:25
Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Обновлено вчера в 19:51
Общество
Названы города с наибольшим числом невест
Аналитики сервиса для размещения объявлений "Авито" назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот
Обновлено вчера в 19:50
Общество
«Магнит» начнет принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки
Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено вчера в 06:36
Общество
Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки
Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 10:05
Политика
Зеленский рассказал, как начнёт разговор с Путиным при первой встрече
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Bild о том, что скажет российскому лидеру Владимиру Путину при первой встрече.
Обновлено в 00:55
Гаджеты
Стали известны характеристики iPhone 2020 года
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Экономика
Аукционный дом Sotheby’s продали за $3,7 млрд
Аукционный дом Sotheby's был продан франко-израильскому бизнесмену Патрику Драхи за $3,7 млрд, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 19:57
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны этого года
Эксперты Роскачества рекомендуют не сбрасывать со счетов модели, которые не попали в топ-10 лучших смартфонов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.
Обновлено вчера в 14:23
Шоу-бизнес
Анна Грачевская снялась обнаженной
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек
На юго-западе Китая на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия погибли 11 человек и 122 человека пострадали.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено вчера в 10:10
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
В апреле этого года Россия уменьшила объем вложений в американские государственные бумаги с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже
Обновлено вчера в 23:29