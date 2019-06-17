Налоговая заблокировала 36 объектов недвижимости НеймараЕвро-футбол.ру вчера в 11:22

Налоговая служба Бразилии заблокировала 36 объектов недвижимости нападающего "ПСЖ" Неймара. Как сообщает газета A Folha de Sao Paulo, Неймар подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Политика Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.

Экономика Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.

Религия В Екатеринбурге передумали строить храм в сквере Екатеринбургская епархия отказалась от планов строительства храма Святой Екатерины в сквере, сообщает ТАСС.

Футбол Сергей Семак: «Развею мифы — я не идеальный тренер» Развею мифы: никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер, — сказал Семак в эфире «Вечернего Урганта».

Политика Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.

Общество Названы города с наибольшим числом невест Аналитики сервиса для размещения объявлений "Авито" назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж.

Шоу-бизнес Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.

Общество Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".

Политика Зеленский рассказал, как начнёт разговор с Путиным при первой встрече Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Bild о том, что скажет российскому лидеру Владимиру Путину при первой встрече.

Происшествия Директора Фонда кино избили в Москве Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.

Происшествия Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Экономика Аукционный дом Sotheby’s продали за $3,7 млрд Аукционный дом Sotheby's был продан франко-израильскому бизнесмену Патрику Драхи за $3,7 млрд, сообщает агентство Associated Press.

Гаджеты Роскачество назвало лучшие смартфоны этого года Эксперты Роскачества рекомендуют не сбрасывать со счетов модели, которые не попали в топ-10 лучших смартфонов.

Происшествия В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь» Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.

Политика Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.

Происшествия В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек На юго-западе Китая на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия погибли 11 человек и 122 человека пострадали.

Происшествия Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде 24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.