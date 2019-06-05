Экономика
В Новосибирске заблокировали счета Жерара ДепардьеВашГород.ру вчера в 05:30
Налоговая приостановила операции по счетам актёра в трёх российских банках 20 июня инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району заблокировала счета Жерара Депардье.
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с чего всё началось
Сумму долга, из-за которой счета были заблокированы, в региональном Управлении ФНС пообещали уточнить в пятницу. Исполнительных производств, возбужденных на Жерара Ксавье Депардье, в базе данных службы приставов РБК Новосибирск не обнаружил.РБК Новосибирсквчера в 03:52
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Юрист Жерара Депардье сообщил о снятии ограничений со счетов актёра в Новосибирске
Говорит Москвавчера в 07:27
Представители Депардье прокомментировали блокировку его счетов налоговой
РБК Новосибирсквчера в 04:37
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