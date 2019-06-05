В Новосибирске заблокировали счета Жерара ДепардьеВашГород.ру вчера в 05:30

Сумму долга, из-за которой счета были заблокированы, в региональном Управлении ФНС пообещали уточнить в пятницу. Исполнительных производств, возбужденных на Жерара Ксавье Депардье, в базе данных службы приставов РБК Новосибирск не обнаружил.

с чего всё началось

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