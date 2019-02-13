Экономика
Налоговая служба объяснила совместные с ФСБ проверки агрохолдинговРБК 06:20
Федеральная налоговая служба (ФНС) подтвердила факт проведения совместных с ФСБ проверок в крупнейших агрохолдингах России.
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Космос
NASA объявило о конце 15-летней миссии марсохода Opportunity
Обновлено в 14:28
Культура
Александр Друзь ответил на обвинения в подкупе
Илья Бер опубликовал на своей странице в «Живом журнале» официальное обращение в комиссию по этике и к правлению МАК, в котором обвинил Александра Друзя в попытке подкупа.
Обновлено в 05:41
Политика
Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России
Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях в отношении России, в частности, в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Движение на Сокольнической линии московского метро восстановлено
Ранее сообщалось, что движение поездов на участке от "Юго-Западной" до "Спортивной" было остановлено из-за инцидента с пассажиром, в обратную сторону поезда следовали с увеличенными интервалами.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Utair объяснила требование купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов
Отмечалось, что матери-одиночке из Хабаровска пришлось купить 13 билетов на самолет, чтобы вернуться с двоими сыновьями из Кургана, где им делали операцию в центре им. Илизарова.
Обновлено в 15:34
Политика
Украинскую журналистку выгнали из студии передачи на «России 1»
Во время эфира Соколовская обвинила российские спецслужбы в якобы причастности к произошедшей в Одессе трагедии в мае 2014 года, когда 48 человек погибли при поджоге Дома профсоюзов.
Обновлено в 07:53
Авто
Mini выпустит самый мощный хэтчбек John Cooper Works GP 2020
Британская компания намерена со следующего года наладить выпуск «заряженного» хэтчбека Mini John Cooper Works GP нового поколения, который станет самой мощной моделью в истории марки.
Обновлено в 07:19
Авто
Range Rover Sport HST получил гибридную версию
Производители выпустили гибридную версию внедорожника Range Rover Sport HST.
Обновлено в 00:26
Происшествия
В результате теракта в Иране погибли 20 военных
Обновлено в 11:28
Авто
Раскрыты характеристики обновленного пикапа Mitsubishi L200 для России
Обновленный пикап Mitsubishi L200 пятого поколения, производство которого началось в Таиланде в конце 2018 года, в марте приедет в Россию.
Обновлено в 12:20
Интернет
«ВКонтакте» подает в суд на сервис SearchFace
Обновлено в 02:51
Авто
Skoda анонсировала первый электрокар
Компания Skoda представит концепт своего первого электрического кроссовера на автосалоне в Женеве, который стартует в марте.
Обновлено в 08:00
Общество
Илон Маск по-русски восхитился перевернутыми «Жигулями»
Пост разместил российский телеканал НТВ утром в среду, 12 февраля.
Обновлено в 03:51
Общество
В Калининграде отменили концерт Элджея
Ранее на сайте Change.org появилась петиция с требованием отменить концерт Элджея в Калининграде, которую подписали более 470 человек.
Обновлено в 12:44
Технологии
«Умная» кровать Ford LKB Hero проследит за соблюдением границ
Новая кровать LKB Hero самостоятельно отслеживает соблюдение границ и перемещает «нарушителей» на свои половины кровати.
Обновлено в 08:15
Экономика
Сбербанк намерен зарегистрировать товарный знак «СберКуся»
Сбербанк подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "СберКуся". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 11:26
Общество
Умер генконструктор НПЦАП Сергей Казаков
Генеральный конструктор Научно-производственного центра автоматики и приборостроения (ФГУП "НПЦАП") имени академика Н. А. Пилюгина Сергей Казаков умер во вторник на 66-м году жизни.
Обновлено в 12:38
Политика
МИД Молдавии попросил правительство отозвать посла из России
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Молдавии Александр Ройтман сказал, что ведомство обратилось в правительство с просьбой отозвать с должности посла в России Андрея Негуцу, передает молдавский портал Omega.
Обновлено в 13:19
Гаджеты
Забавный баг в iOS перезагружает рабочий стол устройства
Пользователь Twitter под псевдонимом @JosieNatorie обнаружил интересный баг в мобильной «яблочной» операционной системе, который приводит к респрингу (перезагрузке рабочего стола iOS) устройства.
Обновлено в 09:10
Авто
Россияне смогут зарабатывать на продаже данных своего авто
Обновлено в 05:54
Авто
Кабриолет Lada Niva продали за 5 300 долларов
Внедорожник, накатавший за 30 лет всего 75 000 километров, ушел с молотка за 5 300 долларов.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В телецентре «Останкино» произошел пожар
Обновлено в 12:05
Экономика
ФСБ проводит обыски в российских агрохолдингах
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) проводят обыски и выемку документов в крупных российских агрохолдингах сразу в нескольких регионах, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:48
Наука
Открыт вид пауков с загадочным рогом на спине
Исследователи из Южноафриканского национального института биоразнообразия обнаружили в Анголе новый вид тарантулов с большим "рогом" на спине.
Обновлено в 05:38
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 38 млрд рублей на первом аукционе без лимитов
В среду,13 февраля, Минфин разместил ОФЗ на 38,1 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8,11%.
Обновлено в 07:42
Гаджеты
Сразу же после Xiaomi Mi 9 компания представит еще один смартфон
Если Xiaomi Mi 9 будет представлен 20 февраля этого года, то уже 24 числа того же месяца, перед самым открытием выставки Mobile World Congress 2019 в Барселоне будет представлен еще один продукт китайской компании.
Обновлено в 04:24
Хоккей
СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ
Обновлено в 13:42
Общество
Минюст призвал обязать родителей содержать детей-студентов
Глава Минюста Александр Коновалов предложил обязать родителей содержать своих детей во время их обучения в вузах на очной форме.
Обновлено в 08:30
Транспорт
Штраф за остановку на автомагистралях могут увеличить
Министерство транспорта предложило увеличить штрафы за остановку на автомагистралях.
Обновлено в 03:43
Авто
Новую модель кросс-вэна Renault RBC показали на видео
Автомобиль ранее был не раз замечен на тестах в серийном кузове, а на днях появилось первое шпионское видео Renault RBC, который проходит ходовые испытания.
Обновлено вчера в 23:43