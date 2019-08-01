Происшествия

Налоговая решила проверить телеканал «Дождь»Lenta.ru 09:40

Налоговая инспекция обратилась к телеканалу «Дождь» для проверки факта уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годы. Об этом в Facebook сообщила основатель и гендиректор медиахолдинга Наталья Синдеева. К посту она приложила копии документа, который поступил в редакцию.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Ранее Наталья Синдеева на своей странице в Facebook
 сообщила, что налоговая намерена проверить доходы и расходы «Дождя», а также факт уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годах.
Коммерсантъ09:21

Подробнее о событии

На телеканал «Дождь» пришли с налоговой проверкой

URA.Ru09:23

Гендиректор «Дождя» назвала возможную причину налоговой проверки телеканала

News.ru12:04

Налоговая решила проверить телеканал «Дождь»

Lenta.ru09:40

Налоговики начали проверку «Дождя» после трансляции московской протестной акции

Фонтанка.Ру09:30

На «Дождь» пришла внеплановая налоговая проверка. В день протестов 27 июля канал сделал эфир бесплатным и объявил краудфандинг

Новая газета09:26

Гендиректор «Дождя» связала налоговые проверки канала с освещением протестов

Коммерсантъ09:21

Налоговики начали проверку «Дождя»

Ведомости08:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 20:55, Ашберн
Технологии

«Яндекс.Карты» начали показывать поэтажные схемы зданий

Команда разработчиков «Яндекс.Карт» объявила об очередном расширении возможностей картографической службы и включении в состав сервиса поэтажных схем зданий.
Обновлено в 16:51
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 августа проведет перерасчет пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Об этом говорится на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

Генпрокуратура требует завести дело против экс-главы Клинского района

Генпрокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении экс-главы Клинского района Московской области Александра Постриганя.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Мужчина с ножом напал на полицейских в Сургуте

В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.
Обновлено в 15:49
Гаджеты

Lenovo выпустит в России флагманский смартфон Z6 Pro

В числе других основных характеристик флагманского смартфона Lenovo отмечают AMOLED-дисплей с диагональю 6,39 дюймов и разрешением Full HD+, дактилоскопический сканер, основная камера с четырьмя сенсорами, работающими по схеме "48+16+2+8" и фронтальная камера на 32 Мп, а также поддержка 5G и ГЛОНАСС.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Арестованные в Татарстане боевики «ИГ» планировали захват заложников

Двое сторонников запрещенной в России террористической организации "ИГ", схваченные накануне в Татарстане, готовили захват заложников и отравление сотрудников полиции и ФСБ.
Обновлено в 12:19
Кино

Ефремов записал видеообращение к главе МВД

Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Политика

Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ

Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Экономика

Рост продаж дорожно-строительной и спецтехники в России замедлился

Общие продажи дорожно-строительной и спецтехники в России во II квартале выросли на 10% до 3234 шт.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами

В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Баскетбол

Андре Драммонд не сыграет за сборную США на ЧМ-2019

Центровой «Детройта» Андре Драммонд не сыграет за сборную США на ЧМ-2019 в Китае.
Обновлено в 15:06
Авто

Дом на колесах со встроенным гаражом оценили в 100 миллионов рублей

Более продвинутый Volkner Performance S еще вместительнее и дороже: в гараж поместится невысокий спорткар вроде Porsche 911 или BMW i8, материалы отделки роскошнее, а цена начинается от 1,5 миллиона евро (около 106 миллионов рублей).
Обновлено в 11:36
Культура

Первое издание «Гарри Поттера» продали за 35 тысяч долларов

Обновлено в 11:25
Политика

Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТО

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 16:52
Политика

Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД

Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.
Обновлено в 18:22
Футбол

Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Газиантепспоре»

На странице Transfer Merkezi в Twitter появилась информация о том, что бывший голкипер питерского «Зенита» Юрий Лодыгин подпишет контракт с турецким «Газиантепспором».
Обновлено в 11:21
Происшествия

В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы

Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено в 19:21
Футбол

Малком прилетел в Санкт-Петербург

Бразильский нападающий «Барселоны» Малком прибыл в Санкт-Петербург.
Обновлено в 17:06
Общество

Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного

В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Здоровье

Минздрав назвал лидеров по числу абортов в России

В число регионов с низким показателем попала и Москва. Тем временем Минздрав Кировской области собирается стимулировать отказы от абортов.
Обновлено в 20:19
Армия и оружие

Израиль обстрелял сирийскую часть Голанских высот

Израильские военные ударили ракетами по району Телль-Брейка на территории сирийских Голанских высот, сообщают информагентства.
Обновлено в 09:23
Общество

В Саудовской Аравии женщинам разрешили самостоятельно путешествовать

Власти Саудовской Аравии внесли изменения в ряд законов королевства, благодаря которым женщина сможет самостоятельно получать паспорт для выезда за границу, а также становиться опекуном для несовершеннолетних, сообщает саудовская газета "Оказ".
Обновлено в 18:53
Армия и оружие

Россию заподозрили в испытаниях «Пионера» против США

Ответом России на выход США из Договора о сокращении ракет средней и малой дальности (ДРСМД) могла бы стать актуализация работ по баллистическим ракетам РС-26 «Рубеж» и РСД-10 «Пионер», пишет в «Известиях» главный редактор портала MilitaryRussia.Ru Дмитрий Корнев.
Обновлено в 17:01
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.
Обновлено в 01:45
Экономика

АСВ выбрало агента для выплаты вкладчикам «Ассоциации»

По уточненным данным, за выплатой страхового возмещения на сумму 5,7 млрд рублей могут обратиться около 14 тысяч вкладчиков, в том числе 750 юридических лиц на сумму 213 млн рублей.
Обновлено в 11:11
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено в 10:22
Политика

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Общество

Собянин открыл Музей ВДНХ в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Музей ВДНХ и поздравил коллектив выставки с ее 80-летием, отметив что за эти годы она стала культовым местом для столицы и России в целом.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

Замминистра обороны заявил о способах потушить лесные пожары в Сибири

Ранее стало известно, что Минобороны по поручению президента Владимира Путина направило в Красноярский край для ликвидации пожаров 20 самолетов Ил-76 и вертолетов ВКС.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Пять человек задержаны по делу о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 07:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Наталья Синдеева
Основатель, основной владелец и генеральный директор медиахолдинга «Дождь», в который входят телеканал «Дождь», интернет-издание Republic.ru и журнал «Большой город». Прежде - сооснователь и генеральный продюсер радиостанции «Серебряный дождь», учредитель антипремии «Серебряная калоша». Трижды лауреат премии «Медиа-Менеджер России», почётный академик Российской академии радио.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное