с чего всё началось

Налоговая инспекция обратилась к телеканалу «Дождь» для проверки факта уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годы. Об этом в Facebook сообщила основатель и гендиректор медиахолдинга Наталья Синдеева. К посту она приложила копии документа, который поступил в редакцию.

Технологии «Яндекс.Карты» начали показывать поэтажные схемы зданий Команда разработчиков «Яндекс.Карт» объявила об очередном расширении возможностей картографической службы и включении в состав сервиса поэтажных схем зданий.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 августа проведет перерасчет пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Об этом говорится на сайте ПФР.

Происшествия Генпрокуратура требует завести дело против экс-главы Клинского района Генпрокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении экс-главы Клинского района Московской области Александра Постриганя.

Гаджеты Lenovo выпустит в России флагманский смартфон Z6 Pro В числе других основных характеристик флагманского смартфона Lenovo отмечают AMOLED-дисплей с диагональю 6,39 дюймов и разрешением Full HD+, дактилоскопический сканер, основная камера с четырьмя сенсорами, работающими по схеме "48+16+2+8" и фронтальная камера на 32 Мп, а также поддержка 5G и ГЛОНАСС.

Происшествия Арестованные в Татарстане боевики «ИГ» планировали захват заложников Двое сторонников запрещенной в России террористической организации "ИГ", схваченные накануне в Татарстане, готовили захват заложников и отравление сотрудников полиции и ФСБ.

Кино Ефремов записал видеообращение к главе МВД Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.

Политика Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.

Экономика Рост продаж дорожно-строительной и спецтехники в России замедлился Общие продажи дорожно-строительной и спецтехники в России во II квартале выросли на 10% до 3234 шт.

Происшествия Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».

Баскетбол Андре Драммонд не сыграет за сборную США на ЧМ-2019 Центровой «Детройта» Андре Драммонд не сыграет за сборную США на ЧМ-2019 в Китае.

Авто Дом на колесах со встроенным гаражом оценили в 100 миллионов рублей Более продвинутый Volkner Performance S еще вместительнее и дороже: в гараж поместится невысокий спорткар вроде Porsche 911 или BMW i8, материалы отделки роскошнее, а цена начинается от 1,5 миллиона евро (около 106 миллионов рублей).

Политика Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТО Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.

Политика Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.

Футбол Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Газиантепспоре» На странице Transfer Merkezi в Twitter появилась информация о том, что бывший голкипер питерского «Зенита» Юрий Лодыгин подпишет контракт с турецким «Газиантепспором».

Происшествия В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.

Футбол Малком прилетел в Санкт-Петербург Бразильский нападающий «Барселоны» Малком прибыл в Санкт-Петербург.

Общество Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.

Здоровье Минздрав назвал лидеров по числу абортов в России В число регионов с низким показателем попала и Москва. Тем временем Минздрав Кировской области собирается стимулировать отказы от абортов.

Армия и оружие Израиль обстрелял сирийскую часть Голанских высот Израильские военные ударили ракетами по району Телль-Брейка на территории сирийских Голанских высот, сообщают информагентства.

Общество В Саудовской Аравии женщинам разрешили самостоятельно путешествовать Власти Саудовской Аравии внесли изменения в ряд законов королевства, благодаря которым женщина сможет самостоятельно получать паспорт для выезда за границу, а также становиться опекуном для несовершеннолетних, сообщает саудовская газета "Оказ".

Армия и оружие Россию заподозрили в испытаниях «Пионера» против США Ответом России на выход США из Договора о сокращении ракет средней и малой дальности (ДРСМД) могла бы стать актуализация работ по баллистическим ракетам РС-26 «Рубеж» и РСД-10 «Пионер», пишет в «Известиях» главный редактор портала MilitaryRussia.Ru Дмитрий Корнев.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.

Экономика АСВ выбрало агента для выплаты вкладчикам «Ассоциации» По уточненным данным, за выплатой страхового возмещения на сумму 5,7 млрд рублей могут обратиться около 14 тысяч вкладчиков, в том числе 750 юридических лиц на сумму 213 млн рублей.

Политика Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.

Общество Собянин открыл Музей ВДНХ в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Музей ВДНХ и поздравил коллектив выставки с ее 80-летием, отметив что за эти годы она стала культовым местом для столицы и России в целом.