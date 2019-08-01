с чего всё началось

Налоговая инспекция обратилась к телеканалу «Дождь» для проверки факта уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годы. Об этом в Facebook сообщила основатель и гендиректор медиахолдинга Наталья Синдеева. К посту она приложила копии документа, который поступил в редакцию.

Происшествия Суд арестовал двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане Суд в Татарстане арестовал двух сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), подозреваемых в подготовке теракта, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Общество В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.

Происшествия СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).

Происшествия Суд приостановил работу вендинговых автоматов Healthy Food Решение было принято после массового отравления офисных работников едой, купленной в вендинговых автоматах этой компании, которую признали виновной в нарушении санитарно- эпидемиологических требований к организации питания, сообщает телеканал «360».

Политика Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".

Общество «Росконтроль» назвал лучшую русскую колбасу Экспертный центр «Росконтроля» по итогам проведенного исследования назвал лучшую русскую колбасу.

Футбол «Арсенал» объявил о трансфере Пепе Отмечается, что трансфер Пепе стал рекордным в истории клуба, при этом сумма сделки официально не уточнятся.

Политика Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы» Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Армия и оружие В постпредстве России назвали ошибкой расследование ООН по Сирии В постпредстве России добавили, что возникает вопрос, имел ли Генсек ООН полномочия для организации такого расследования.

Политика МИД РФ показал ход расследования убийства журналистов России в ЦАР Российский МИД рассказал о ходе расследования убийства журналистов страны в ЦАР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Общество Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Политика Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2 Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.

Авто «АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 августа увеличил рекомендованные розничные цены на все модели Lada.

Шоу-бизнес Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина Бывшая пассия артиста Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева, недавно родившая сына, пожаловалась на неадекватное поведение его новой возлюбленной, украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая якобы угрожала ей расправой.

Футбол Комличенко снова отличился за «Младу Болеслав» в Лиге Европы Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко реализовал пенальти в ходе первого тайма матча Лиги Европы с "Ордабасы".

Экономика На Украине вступили в силу спецпошлины на товары из РФ С 1 августа 2019 г. на Украину запрещено ввозить цемент и фанеру из России, а остальные российские товары обложены пошлинами, сообщает телеканал 112.ua.

Шоу-бизнес Лина Данэм поцеловала Брэда Питта на красной дорожке Партнерша актера Брэда Питта по фильму "Однажды в Голливуде" Лина Данэм начала выказывать ему знаки внимания прямо на красной ковровой дорожке лондонской премьеры девятого фильма Квентина Тарантино.

Экономика Медведев поручил доработать законопроект об онлайн-торговле алкоголем Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину совместно с заинтересованными органами власти доработать законопроект об онлайн-продаже алкоголя до 12 сентября 2019 года, следует из протокола совещания у председателя правительства (есть в распоряжении RNS).