с чего всё началось

Налоговая инспекция обратилась к телеканалу «Дождь» для проверки факта уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годы. Об этом в Facebook сообщила основатель и гендиректор медиахолдинга Наталья Синдеева. К посту она приложила копии документа, который поступил в редакцию.

Здоровье Американский эксперт рассказала, как защититься от рака легких Мужчины в группе риска Кауэл рассказала, что рак легких и рак груди являются ведущими видами рака во всем мире с точки зрения количества новых случаев.

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Политика Медведев потребовал проверить версию о поджогах леса в Сибири Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета проверить версию о намеренных поджогах леса.

Политика Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Анджелины Джоли хочет переехать к отцу Подруга Анджелины Джоли заявила, что дочь актрисы хочет снова жить с отцом.

Общество В ЕАО введен режим ЧС из-за паводка В Еврейской автономной области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на Амуре, сообщает 1 августа пресс-служба региональной администрации.

Политика «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.

Происшествия В аэропорту Внуково у пассажира изъяли котят стоимостью миллион рублей В столичном аэропорту Внуково у россиянина изъяли детенышей азиатских леопардовых кошек общей стоимостью миллион рублей.

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Здоровье Россиян ждут проблемы со здоровьем из-за холодного августа Пожилые россияне и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытать серьезные проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, установление которой синоптики прогнозируют в августе.

Происшествия Жильцы квартиры в центре Перми нашли в туалете питона Как змея, которую опознали как питона, оказалась в квартире, пока неизвестно. Предполагается, что она заползла в туалет через вентиляцию.

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Политика Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы» Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Политика МИД России оценил предложение Трампа о помощи в тушении пожаров Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона оценила предложение президента США Дональда Трампа о помощи в тушении пожаров в Сибири.

Армия и оружие Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов в Идлибе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).

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Политика МИД Ирана прокомментировал санкции США против Зарифа Санкции США против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа не скажутся на его работе по защите национальных интересов Ирана, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД ИРИ.

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