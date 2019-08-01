с чего всё началось

Налоговая инспекция обратилась к телеканалу «Дождь» для проверки факта уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годы. Об этом в Facebook сообщила основатель и гендиректор медиахолдинга Наталья Синдеева. К посту она приложила копии документа, который поступил в редакцию.

Политика МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.

Гаджеты Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках «Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Политика Кличко сравнил себя с английской королевой Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.

Политика Как критиковали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа 2019 года прекращает действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заключенный между СССР и США 7 декабря 1987 года.

Энергетика Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.

Происшествия В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 700 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

Политика СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей Президент США Дональд Трамп одобрил введение второго пакета санкций против России, связанных с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

Политика Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».

Происшествия В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.

Здоровье Женщина рассказала о страшных последствиях ношения резинки для волос на запястье Жительница канадской провинции Британская Колумбия рассказала об опасности ношения резинки для волос на запястье.

Политика Дым от пожаров в Сибири дошёл до США и Канады «Дым простирается через восточную часть России на Аляску вниз по западному побережью Канады, а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла», — отмечается в сообщении Центра космических полётов NASA в Гринбелте.

Шоу-бизнес Рита Дакота возобновила отношения с чемпионом мира по тайскому боксу Как сообщил портал Super, уже несколько недель Рита встречается с чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гурковым.

Политика Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.

Политика Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.

Экономика Инициатор преследования Калви написал ему о встрече в день задержания Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви прилетел в Москву за несколько дней до его задержания.

Общество Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.

Общество Россияне рассказали о своих бедах с жильём С пожаром сталкивалось лишь 6% опрошенных, проживающих в квартирах и 22%, проживающих в собственных домах.

Общество В Финляндии прокомментировали ужесточение визового режима с РФ Ранее стало известно, что власти Финляндии ужесточают правила получения гражданами РФ шенгенской визы.

Транспорт В Иркутской области возобновили движение по трассе «Сибирь» Движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Тулунском районе Иркутской области открыто после второй волны паводка, сообщает ФКУ УПРДОР "Прибайкалье".

Технологии Россиян предупредили о мошенниках на YouTube Эксперты обнаружили новый способ мошенничества в интернете через платную рекламу на видеохостинге YouTube.

Политика Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.

Армия и оружие Сирийская оппозиция согласилась на перемирие под Идлибом Делегация сирийской оппозиции на переговорах в Нур-Султане согласилась на перемирие под Идлибом.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Политика Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.

Политика Экс-премьер Украины предупредил киевские власти, что они могут «доиграться» Киевские власти могут "доиграться", пытаясь осуществить невозможные вещи для слабой экономики, заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире телеканала "112 Украина".