с чего всё началось

Федеральная налоговая служба начала внеплановую проверку телеканала "Дождь", сообщила его гендиректор Наталья Синдеева.

Энергетика Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Политика Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.

Политика МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД «2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

Футбол «Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.

Происшествия ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с УФСБ России по Рязанской области пресекли деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Политика Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».

Шоу-бизнес Дарья Мороз порадовала подписчиков откровенным фото Поклонники актрисы Дарьи Мороз уже давно отметили, что развод, кажется, пошел их любимице на пользу.

Политика Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.

Армия и оружие «Туполев» создаст военно-транспортный самолет на замену Ан-12 «В перспективе — работы по созданию среднего военно-транспортного самолета, сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения совместно с ведущими отраслевыми научно-исследовательскими институтами и предприятиями», — цитирует гендиректора «РИА Новости».

Происшествия Мигрант убил казаха мечом на улице в Германии По словам очевидцев, араб набросился на мужчину после громкой ссоры, и начал наносить многочисленные удары продолговатым предметом.

Единоборства Махов возобновил спортивную карьеру Трехкратный чемпион мира, борец-тяжеловес Билял Махов возобновил спортивную карьеру, информирует пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Происшествия Россиянина отправили в тюрьму за продажу воображаемых квартир Суд признал мужчину виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и отправил его в тюрьму на шесть лет и шесть месяцев.

Политика Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2» Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.

Экономика Продажи Tiffany и Dior в России в прошлом году установили рекорд Российские «дочки» крупнейших люксовых модных брендов в 2018 г. показали рост выручки по сравнению с предыдущим годом.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте.

Авто Легендарный автозавод обеспечил страну грузовиками и холодильниками Братья-миллионеры Рябушинские в 1916 году не могли знать, что из их идеи собирать в столице грузовики FIAT вырастет легендарный ЗИЛ.

Происшествия Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.