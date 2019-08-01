Происшествия

ФНС решила внепланово проверить телеканал «Дождь»Интерфакс вчера в 14:15

Федеральная налоговая служба начала внеплановую проверку телеканала "Дождь", сообщила его гендиректор Наталья Синдеева.
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с чего всё началось
Ранее Наталья Синдеева на своей странице в Facebook
 сообщила, что налоговая намерена проверить доходы и расходы «Дождя», а также факт уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годах.
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ФНС решила внепланово проверить телеканал «Дождь»

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Ведомостивчера в 08:11
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В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
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Общество

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Наталья Синдеева
Основатель, основной владелец и генеральный директор медиахолдинга «Дождь», в который входят телеканал «Дождь», интернет-издание Republic.ru и журнал «Большой город». Прежде - сооснователь и генеральный продюсер радиостанции «Серебряный дождь», учредитель антипремии «Серебряная калоша». Трижды лауреат премии «Медиа-Менеджер России», почётный академик Российской академии радио.
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