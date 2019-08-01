Происшествия
ФНС решила внепланово проверить телеканал «Дождь»Интерфакс вчера в 14:15
Федеральная налоговая служба начала внеплановую проверку телеканала "Дождь", сообщила его гендиректор Наталья Синдеева.
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с чего всё началось
Ранее Наталья Синдеева на своей странице в Facebook сообщила, что налоговая намерена проверить доходы и расходы «Дождя», а также факт уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годах.Коммерсантъвчера в 09:21
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Налоговики начали проверку «Дождя» после трансляции московской протестной акции
Фонтанка.Рувчера в 09:30
Гендиректор «Дождя» связала налоговые проверки канала с освещением протестов
Коммерсантъвчера в 09:21
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Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем
Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол
«Сити» требует у «Баварии» не менее 150 млн евро за Сане
"Манчестер Сити" установил ценник на вингера сборной Германии Лероя Сане, на которого претендует "Бавария".
Обновлено в 01:16
Экономика
В России утвердили правила работы единой системы страхования жилья
Российское правительство утвердило правила работы единой системы страхования жилья.
Обновлено в 01:59
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 02:19
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Футбол
Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»
Обновлено вчера в 20:40
Политика
МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с УФСБ России по Рязанской области пресекли деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть.
Обновлено в 04:03
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Музыка
Песня группы Metallica спасла канадку от пумы
Обновлено в 02:50
Политика
Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы
МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Дарья Мороз порадовала подписчиков откровенным фото
Поклонники актрисы Дарьи Мороз уже давно отметили, что развод, кажется, пошел их любимице на пользу.
Обновлено в 02:11
Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
«Туполев» создаст военно-транспортный самолет на замену Ан-12
«В перспективе — работы по созданию среднего военно-транспортного самолета, сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения совместно с ведущими отраслевыми научно-исследовательскими институтами и предприятиями», — цитирует гендиректора «РИА Новости».
Обновлено в 05:56
Происшествия
Мигрант убил казаха мечом на улице в Германии
По словам очевидцев, араб набросился на мужчину после громкой ссоры, и начал наносить многочисленные удары продолговатым предметом.
Обновлено в 00:56
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Единоборства
Махов возобновил спортивную карьеру
Трехкратный чемпион мира, борец-тяжеловес Билял Махов возобновил спортивную карьеру, информирует пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Обновлено в 05:53
Происшествия
Россиянина отправили в тюрьму за продажу воображаемых квартир
Суд признал мужчину виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и отправил его в тюрьму на шесть лет и шесть месяцев.
Обновлено в 04:28
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено 31 июля в 11:40
Экономика
Продажи Tiffany и Dior в России в прошлом году установили рекорд
Российские «дочки» крупнейших люксовых модных брендов в 2018 г. показали рост выручки по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 03:56
Авто
Skoda объявила скидки на автомобили в августе
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте.
Обновлено в 01:05
Происшествия
В Бангкоке произошло семь взрывов
Обновлено вчера в 23:40
Авто
Легендарный автозавод обеспечил страну грузовиками и холодильниками
Братья-миллионеры Рябушинские в 1916 году не могли знать, что из их идеи собирать в столице грузовики FIAT вырастет легендарный ЗИЛ.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 05:31
Гаджеты
Квартальный отчёт WDC: хорошо продавались преимущественно жёсткие диски для серверов
Если быть точнее, в календаре WDC уже завершился 2019 фискальный год, поэтому и надежды на рост рынка памяти в компании связывают со следующим 12-месячным периодом, который завершится в середине 2020 календарного года.
Обновлено в 05:05