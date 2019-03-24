Общество
Налоговая приглашает на Дни открытых дверейMariMedia 23 марта в 06:11
В Инспекции ФНС по Йошкар-Оле в рамках декларационной кампании 2019 года пройдут Дни открытых дверей. Налоговики расскажут о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц.
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Рошальцы могут принять участие в дне открытых дверей Межрайонной налоговой службы
Рошальский вестник22 марта в 02:27
Свободненским налогоплательщикам расскажут на семинаре об изменениях в законодательстве
Зейские Огни23 марта в 03:46
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Премьер дал устное поручение интегрировать ее с системой «Меркурий», которую бизнес прозвал «продуктовой ЕГАИС», говорят они.
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Как рассказал глава исследовательской группы Бенджамин Ти (Benjamin Tee), ученые хотели изготовить искусственный материал, который повторял бы водостойкую природу покрова медуз и одновременно реагировал бы на прикосновения.
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Четыре человека погибли в ДТП в Брянске
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
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Вучич подтвердил нежелание Сербии вступать в НАТО
Сербия не намерена вступать в НАТО и выбирает военный нейтралитет, заявил 24 марта президент республики Александар Вучич на церемонии в память о жертвах бомбардировки Югославии военными Североатлантического альянса в 1999 году.
Обновлено в 01:02
Происшествия
В Якутии возбудили дело о незаконной продаже кислорода
По итогам проведенной проверки следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК (незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере).
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Обновлено 23 марта в 07:54
Недвижимость
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Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг.
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Политика
В Раде оценили последствия потери транзита российского газа
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Общество
Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая
"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Космос
Рогозин заявил о ценовом преимуществе «Союзов» перед Dragon 2
Полёт одного космонавта на корабле «Союз МС» будет стоить в два раза дешевле, чем на Dragon 2. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
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Политика
Принц Чарльз с супругой прибыл на Кубу с историческим визитом
Принц Уэльский Чарльз вместе с супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой прибыли на Кубу в рамках программы посещения стран Карибского бассейна.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
Глава Жилищного комитета Петербурга Шиян уволен за снег и капремонт
Как сообщили в Смольном, чиновник уволен «за многочисленные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий города в зимний период 2018—2019 годов и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части Санкт-Петербурга».
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Обновлено вчера в 22:28
Политика
Столтенберг пообещал, что Грузия станет членом НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции, и она обязательно станет в итоге членом альянса, однако не уточнил ни сроков вступления, ни того, сможет ли она сделать это без Абхазии и Южной Осетии.
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Спорт
Йоханнес Бе заработал рекордные призовые на Кубке мира
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«Роскосмос» планирует осуществить проект по космическому туризму, предварительная стоимость которого составит около $400 млн.
Обновлено в 02:00
Экономика
«Магнит» выплатит дивиденды на 17 млрд рублей за 2018 год
Как РБК Краснодар сообщал ранее, по итогам 9 месяцев 2018 года совет директоров рекомендовал выплатить 14 млрд рублей дивидендов.
Обновлено в 03:16