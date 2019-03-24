Общество

Налоговая приглашает на Дни открытых дверейMariMedia 23 марта в 06:11

В Инспекции ФНС по Йошкар-Оле в рамках декларационной кампании 2019 года пройдут Дни открытых дверей. Налоговики расскажут о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц.
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Как изменятся налоговые льготы в СПИК 2.0

Коммерсантъвчера в 17:49

Рошальцы могут принять участие в дне открытых дверей Межрайонной налоговой службы

Рошальский вестник22 марта в 02:27

Налоговая приглашает на Дни открытых дверей

MariMedia23 марта в 06:11

Свободненским налогоплательщикам расскажут на семинаре об изменениях в законодательстве

Зейские Огни23 марта в 03:46

Дни открытых дверей проведут в налоговой и МФЦ

Северная неделя22 марта в 04:40

Налоговые инспекции проведут дни открытых дверей для пензенцев

ПензаИнформвчера в 04:58

Туляков проконсультируют по вопросам налогообложения

Первый Тульский21 марта в 20:00
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Гаджеты

В России создадут «Варвару» — конкурента «Алисы» от компании «Яндекс»

Российская группа компаний «Центр речевых технологий» (ЦРТ) начал разработку голосового ассистента «Варвара», который, как ожидается, составит конкуренцию сервису «Алиса» от компании «Яндекс».
Обновлено в 03:00
Спорт

Владимир Драчев: «Предложил Бергеру стать тренером сборной по технике»

Возможны варианты добавки в тренерский состав — усилить специалистами по стрельбе, по технике, — сказал Драчев в эфире «Матч ТВ».
Обновлено вчера в 08:45
Авто

Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России

Еще каких-то 2 года назад третий ряд сидений был неоправданной роскошью и встречался в небольшом количестве моделей, но сегодня россияне могут приобрести даже бюджетные машины, рассчитанные для перевозки 7 человек.
Обновлено вчера в 08:38
Политика

Косачев после доклада Мюллера заявил о «козырях» в руках Трампа

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя итоги расследования возможного сговора президента США Дональда Трампа с Россией во время избирательной кампании, заявил, что есть шанс «многое обнулить» в отношениях Москвы и Вашингтона.
Обновлено в 03:36
Интернет

Telegram разрешил удалять всю переписку у себя и собеседника

Пользователи Telegram теперь могут удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах.
Обновлено в 01:28
Общество

В ЦОДД предупредили москвичей о гололедице по утрам

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении ситуации на дорогах и тротуарах Москвы из-за гололедицы.
Обновлено в 03:30
Кино

Фильм «Балканский рубеж» возглавил российский прокат в выходные

Обновлено вчера в 18:25
Хоккей

«Коламбус» разгромил «Ванкувер», Бобровский оформил «сухарь»

Обновлено в 00:32
Экономика

Присоединение Крыма обошлось каждому россиянину в 10 тысяч рублей

Обновлено вчера в 23:36
Экономика

Банк «Открытие» предоставит УГМК кредит на 21 млрд руб

Банк «Открытие» даст Уральской горно-металлургической компании (холдинг УГМК) кредит на сумму 21 млрд руб. на десятилетний срок.
Обновлено в 02:20
Происшествия

В Москве арестовали водителя упавшего на такси грузовика

Обновлено в 02:46
Экономика

Медведев поддержал маркировку молочной продукции

Премьер дал устное поручение интегрировать ее с системой «Меркурий», которую бизнес прозвал «продуктовой ЕГАИС», говорят они.
Обновлено вчера в 17:04
Наука

Создана новая сверхпрочная искусственная кожа

Как рассказал глава исследовательской группы Бенджамин Ти (Benjamin Tee), ученые хотели изготовить искусственный материал, который повторял бы водостойкую природу покрова медуз и одновременно реагировал бы на прикосновения.
Обновлено 23 марта в 03:10
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Брянске

Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Политика

Вучич подтвердил нежелание Сербии вступать в НАТО

Сербия не намерена вступать в НАТО и выбирает военный нейтралитет, заявил 24 марта президент республики Александар Вучич на церемонии в память о жертвах бомбардировки Югославии военными Североатлантического альянса в 1999 году.
Обновлено в 01:02
Происшествия

В Якутии возбудили дело о незаконной продаже кислорода

По итогам проведенной проверки следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК (незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере).
Обновлено в 03:08
Общество

Врио Челябинской области Алексей Текслер завел аккаунт в Instagram

Обновлено 23 марта в 07:54
Недвижимость

Названы регионы с самой доступной ипотекой в России

Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг.
Обновлено в 02:21
Политика

В Раде оценили последствия потери транзита российского газа

Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.
Обновлено вчера в 23:37
Общество

Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая

"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Космос

Рогозин заявил о ценовом преимуществе «Союзов» перед Dragon 2

Полёт одного космонавта на корабле «Союз МС» будет стоить в два раза дешевле, чем на Dragon 2. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу

Обновлено в 00:29
Политика

Принц Чарльз с супругой прибыл на Кубу с историческим визитом

Принц Уэльский Чарльз вместе с супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой прибыли на Кубу в рамках программы посещения стран Карибского бассейна.
Обновлено вчера в 19:44
Общество

Глава Жилищного комитета Петербурга Шиян уволен за снег и капремонт

Как сообщили в Смольном, чиновник уволен «за многочисленные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий города в зимний период 2018—2019 годов и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части Санкт-Петербурга».
Обновлено в 03:23
Происшествия

На военной базе США в Японии произошел взрыв

На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Политика

Столтенберг пообещал, что Грузия станет членом НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции, и она обязательно станет в итоге членом альянса, однако не уточнил ни сроков вступления, ни того, сможет ли она сделать это без Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 03:10
Финансы

Укрепления рубля пока ждать не стоит

22 марта российская валюта завершила сессию около уровня 64,6 рублей за доллар.
Обновлено в 02:44
Спорт

Йоханнес Бе заработал рекордные призовые на Кубке мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе заработал за сезон рекордную сумму в истории биатлона – 460,9 тысяч евро.
Обновлено в 03:35
Космос

Рогозин сообщил детали проекта окололунного туризма за $400 млн

«Роскосмос» планирует осуществить проект по космическому туризму, предварительная стоимость которого составит около $400 млн.
Обновлено в 02:00
Экономика

«Магнит» выплатит дивиденды на 17 млрд рублей за 2018 год

Как РБК Краснодар сообщал ранее, по итогам 9 месяцев 2018 года совет директоров рекомендовал выплатить 14 млрд рублей дивидендов.
Обновлено в 03:16
Как работают Яндекс.Новости?
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