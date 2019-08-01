Происшествия
Налоговая инспекция решила проверить телеканал «Дождь»Pravda.Ru вчера в 10:07
Налоговая инспекция проверит телеканал "Дождь" на предмет уплаты налога на прибыль в 2016-2018 годы. Об этом рассказала основатель и генеральный директор медиахолдинга Наталья Синдеева.
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с чего всё началось
Ранее Наталья Синдеева на своей странице в Facebook сообщила, что налоговая намерена проверить доходы и расходы «Дождя», а также факт уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годах.Коммерсантъвчера в 09:21
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