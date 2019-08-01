Происшествия

Налоговая инспекция начала проверку телеканала «Дождь»Афиша Daily 09:36

Налоговая служба начала проверку «Дождя». О том, что у телеканала запросили документы, написала в фейсбуке его гендиректор Наталья Синдеева.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Ранее Наталья Синдеева на своей странице в Facebook
 сообщила, что налоговая намерена проверить доходы и расходы «Дождя», а также факт уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годах.
Коммерсантъ09:21

Подробнее о событии

На телеканал «Дождь» пришли с налоговой проверкой

URA.Ru09:23

На «Дождь» пришла внеплановая налоговая проверка. В день протестов 27 июля канал сделал эфир бесплатным и объявил краудфандинг

Новая газета09:26

Налоговая решила проверить телеканал «Дождь»

Lenta.ru09:40

Налоговики начали проверку «Дождя» после трансляции московской протестной акции

Фонтанка.Ру09:30

Гендиректор «Дождя» назвала возможную причину налоговой проверки телеканала

News.ru12:04

Гендиректор «Дождя» связала налоговые проверки канала с освещением протестов

Коммерсантъ09:21

Налоговики начали проверку «Дождя»

Ведомости08:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
Происшествия

СК возбудил уголовное дело о халатности из-за лесных пожаров в Сибири

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело о халатности в связи с лесными пожарами, которые бушуют на территории региона.
Обновлено в 11:56
Футбол

«Арсенал» купил Пепе за рекордную сумму

Лондонский "Арсенал" объявил о подписании контракта с полузащитником французского "Лилля" и сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе.
Обновлено в 11:51
Футбол

Спортивный директор «Зенита» проводил Малкома лично в аэропорт

Спортивный директор петербургского "Зенита" Хавьер Рибалта лично проводил игрока каталонской "Барселоны" Малкома в аэропорту, сообщает Sports.ru.
Обновлено в 11:42
Хоккей

Овечкин намекнул на завершение карьеры

Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак

Константин Богомолов перестал скрывать свои чувства к Ксении Собчак.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми

Обновлено в 12:13
Политика

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено в 10:22
Общество

Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян

Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
Обновлено в 07:40
Политика

Кадыров ответил на призыв властей Израиля не ездить в Чечню

Обновлено в 12:16
Политика

СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан уйдет со своей должности.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами

В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Политика

Латвия назвала победу СССР над нацистами несчастьем

Глава фракции партии «Все - Латвии» в Рижской думе Дайнис Лоцис считает победу СССР над нацистской Германией несчастьем для своей страны.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

Были сигналы. США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии

Действительно, были сигналы о том, что США поставляли оружие и готовили бойцов, ведущих антиправительственную деятельность, были и сложные отношения с ИГИЛ*.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала соблазнительные формы в бикини

Анфиса Чехова показала соблазнительные формы в бикини Телеведущая Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Алексей Навальный подал заявление в СКР об отравлении в спецприёмнике

Навальный отбывает в спецприёмнике 30-суточный арест за призывы выйти 27 июля на несанкционированную акцию в Москве.
Обновлено в 12:07
Политика

МИД РФ: Поездка погибших журналистов в ЦАР вызывает много вопросов

«Лица, направившие съёмочную группу в Банги, не информировали посольство России ни о прибытии журналистов, ни о целях их поездки, что могло бы оказать россиянам содействие в плане обеспечения их безопасности и, возможно, предотвратило бы столь трагические последствия», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 09:00
Общество

Украинская госкомпания отказалась от вышиванок

Компания «Украинские железные дороги» (АО «Укрзализныця») отказалась от планов закупить несколько сотен вышиванок и рушников на общую сумму 1,53 миллиона гривен (3,7 миллиона рублей).
Обновлено в 12:46
Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Экономика

В Совфеде увидели признание Крыма российским в новом иске «Нафтогаза»

Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков оценил решение «Нафтогаза Украины» подать иск в суд Гааги с требованием получить от России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму.
Обновлено вчера в 05:42
Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Политика

ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Финансы

Украинские банки в I полугодии нарастили чистую прибыль в 3,7 раза

Платежеспособные банки Украины получили 1,2 миллиарда долларов чистой прибыли в первом полугодии 2019 года, что в долларовом эквиваленте в 3,7 раза больше, чем годом ранее, следует из сообщения пресс-службы Нацбанка.
Обновлено в 12:50
Политика

Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3

Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Общество

В России с начала года число невыездных должников выросло на 1 млн

Как передаёт ТАСС со ссылкой на материалы ФССП, если на начало года в стране было 2,6 млн невыездных должников, то к 1 июля — уже 3,58 млн.
Обновлено в 03:01
Наука

Археологи обнаружили затонувший древнегреческий храм с сокровищами

Недавно американские археологи, исследующие древний затонувший город Гераклион в западной части дельты Нила, наткнулись на интересный древнегреческий храм, а также множество артефактов, включая золотые украшения, гончарные изделия, монеты и фрагмент церемониальной лодки.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия

«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне

Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Обновлено в 05:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Наталья Синдеева
Основатель, основной владелец и генеральный директор медиахолдинга «Дождь», в который входят телеканал «Дождь», интернет-издание Republic.ru и журнал «Большой город». Прежде - сооснователь и генеральный продюсер радиостанции «Серебряный дождь», учредитель антипремии «Серебряная калоша». Трижды лауреат премии «Медиа-Менеджер России», почётный академик Российской академии радио.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное