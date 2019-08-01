с чего всё началось

Налоговая служба начала проверку «Дождя». О том, что у телеканала запросили документы, написала в фейсбуке его гендиректор Наталья Синдеева.

Происшествия СК возбудил уголовное дело о халатности из-за лесных пожаров в Сибири В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело о халатности в связи с лесными пожарами, которые бушуют на территории региона.

Футбол «Арсенал» купил Пепе за рекордную сумму Лондонский "Арсенал" объявил о подписании контракта с полузащитником французского "Лилля" и сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе.

Футбол Спортивный директор «Зенита» проводил Малкома лично в аэропорт Спортивный директор петербургского "Зенита" Хавьер Рибалта лично проводил игрока каталонской "Барселоны" Малкома в аэропорту, сообщает Sports.ru.

Шоу-бизнес Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак Константин Богомолов перестал скрывать свои чувства к Ксении Собчак.

Политика Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Общество Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.

Политика СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан уйдет со своей должности.

Происшествия Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».

Политика Латвия назвала победу СССР над нацистами несчастьем Глава фракции партии «Все - Латвии» в Рижской думе Дайнис Лоцис считает победу СССР над нацистской Германией несчастьем для своей страны.

Армия и оружие Были сигналы. США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии Действительно, были сигналы о том, что США поставляли оружие и готовили бойцов, ведущих антиправительственную деятельность, были и сложные отношения с ИГИЛ*.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова показала соблазнительные формы в бикини Анфиса Чехова показала соблазнительные формы в бикини Телеведущая Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике.

Происшествия Алексей Навальный подал заявление в СКР об отравлении в спецприёмнике Навальный отбывает в спецприёмнике 30-суточный арест за призывы выйти 27 июля на несанкционированную акцию в Москве.

Политика МИД РФ: Поездка погибших журналистов в ЦАР вызывает много вопросов «Лица, направившие съёмочную группу в Банги, не информировали посольство России ни о прибытии журналистов, ни о целях их поездки, что могло бы оказать россиянам содействие в плане обеспечения их безопасности и, возможно, предотвратило бы столь трагические последствия», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Общество Украинская госкомпания отказалась от вышиванок Компания «Украинские железные дороги» (АО «Укрзализныця») отказалась от планов закупить несколько сотен вышиванок и рушников на общую сумму 1,53 миллиона гривен (3,7 миллиона рублей).

Здоровье Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.

Экономика В Совфеде увидели признание Крыма российским в новом иске «Нафтогаза» Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков оценил решение «Нафтогаза Украины» подать иск в суд Гааги с требованием получить от России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму.

Общество Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.

Политика Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.

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Финансы Украинские банки в I полугодии нарастили чистую прибыль в 3,7 раза Платежеспособные банки Украины получили 1,2 миллиарда долларов чистой прибыли в первом полугодии 2019 года, что в долларовом эквиваленте в 3,7 раза больше, чем годом ранее, следует из сообщения пресс-службы Нацбанка.

Политика Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3 Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Общество В России с начала года число невыездных должников выросло на 1 млн Как передаёт ТАСС со ссылкой на материалы ФССП, если на начало года в стране было 2,6 млн невыездных должников, то к 1 июля — уже 3,58 млн.

Наука Археологи обнаружили затонувший древнегреческий храм с сокровищами Недавно американские археологи, исследующие древний затонувший город Гераклион в западной части дельты Нила, наткнулись на интересный древнегреческий храм, а также множество артефактов, включая золотые украшения, гончарные изделия, монеты и фрагмент церемониальной лодки.