Происшествия
Налоговая инспекция начала проверку телеканала «Дождь»Афиша Daily 09:36
Налоговая служба начала проверку «Дождя». О том, что у телеканала запросили документы, написала в фейсбуке его гендиректор Наталья Синдеева.
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с чего всё началось
Ранее Наталья Синдеева на своей странице в Facebook сообщила, что налоговая намерена проверить доходы и расходы «Дождя», а также факт уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годах.Коммерсантъ09:21
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Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за лесных пожаров в Сибири
В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело о халатности в связи с лесными пожарами, которые бушуют на территории региона.
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Футбол
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Лондонский "Арсенал" объявил о подписании контракта с полузащитником французского "Лилля" и сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе.
Обновлено в 11:51
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Спортивный директор «Зенита» проводил Малкома лично в аэропорт
Спортивный директор петербургского "Зенита" Хавьер Рибалта лично проводил игрока каталонской "Барселоны" Малкома в аэропорту, сообщает Sports.ru.
Обновлено в 11:42
Хоккей
Овечкин намекнул на завершение карьеры
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак
Константин Богомолов перестал скрывать свои чувства к Ксении Собчак.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:13
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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Общество
Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян
Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
Обновлено в 07:40
Политика
Кадыров ответил на призыв властей Израиля не ездить в Чечню
Обновлено в 12:16
Политика
СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского
Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан уйдет со своей должности.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Политика
Латвия назвала победу СССР над нацистами несчастьем
Глава фракции партии «Все - Латвии» в Рижской думе Дайнис Лоцис считает победу СССР над нацистской Германией несчастьем для своей страны.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Были сигналы. США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии
Действительно, были сигналы о том, что США поставляли оружие и готовили бойцов, ведущих антиправительственную деятельность, были и сложные отношения с ИГИЛ*.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала соблазнительные формы в бикини
Анфиса Чехова показала соблазнительные формы в бикини Телеведущая Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Алексей Навальный подал заявление в СКР об отравлении в спецприёмнике
Навальный отбывает в спецприёмнике 30-суточный арест за призывы выйти 27 июля на несанкционированную акцию в Москве.
Обновлено в 12:07
Политика
МИД РФ: Поездка погибших журналистов в ЦАР вызывает много вопросов
«Лица, направившие съёмочную группу в Банги, не информировали посольство России ни о прибытии журналистов, ни о целях их поездки, что могло бы оказать россиянам содействие в плане обеспечения их безопасности и, возможно, предотвратило бы столь трагические последствия», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 09:00
Общество
Украинская госкомпания отказалась от вышиванок
Компания «Украинские железные дороги» (АО «Укрзализныця») отказалась от планов закупить несколько сотен вышиванок и рушников на общую сумму 1,53 миллиона гривен (3,7 миллиона рублей).
Обновлено в 12:46
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Экономика
В Совфеде увидели признание Крыма российским в новом иске «Нафтогаза»
Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков оценил решение «Нафтогаза Украины» подать иск в суд Гааги с требованием получить от России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму.
Обновлено вчера в 05:42
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Финансы
Украинские банки в I полугодии нарастили чистую прибыль в 3,7 раза
Платежеспособные банки Украины получили 1,2 миллиарда долларов чистой прибыли в первом полугодии 2019 года, что в долларовом эквиваленте в 3,7 раза больше, чем годом ранее, следует из сообщения пресс-службы Нацбанка.
Обновлено в 12:50
Политика
Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3
Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Общество
В России с начала года число невыездных должников выросло на 1 млн
Как передаёт ТАСС со ссылкой на материалы ФССП, если на начало года в стране было 2,6 млн невыездных должников, то к 1 июля — уже 3,58 млн.
Обновлено в 03:01
Наука
Археологи обнаружили затонувший древнегреческий храм с сокровищами
Недавно американские археологи, исследующие древний затонувший город Гераклион в западной части дельты Нила, наткнулись на интересный древнегреческий храм, а также множество артефактов, включая золотые украшения, гончарные изделия, монеты и фрагмент церемониальной лодки.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37