Происшествия

Налоговая инспекция начала проверку телеканала «Дождь»Афиша Daily 09:36

Налоговая служба начала проверку «Дождя». О том, что у телеканала запросили документы, написала в фейсбуке его гендиректор Наталья Синдеева.
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с чего всё началось
Ранее Наталья Синдеева на своей странице в Facebook
 сообщила, что налоговая намерена проверить доходы и расходы «Дождя», а также факт уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годах.
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Наталья Синдеева
Основатель, основной владелец и генеральный директор медиахолдинга «Дождь», в который входят телеканал «Дождь», интернет-издание Republic.ru и журнал «Большой город». Прежде - сооснователь и генеральный продюсер радиостанции «Серебряный дождь», учредитель антипремии «Серебряная калоша». Трижды лауреат премии «Медиа-Менеджер России», почётный академик Российской академии радио.
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