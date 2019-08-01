с чего всё началось

Налоговая служба начала проверку «Дождя». О том, что у телеканала запросили документы, написала в фейсбуке его гендиректор Наталья Синдеева.

Экономика В Пензенской области построят молочно-товарный комплекс В Сердобском районе Пензенской области планируется строительство самого большого в РФ молочно-товарного комплекса замкнутого цикла.

Баскетбол Андре Драммонд не сыграет за сборную США на ЧМ-2019 Центровой «Детройта» Андре Драммонд не сыграет за сборную США на ЧМ-2019 в Китае.

Политика Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая Мировые цены на нефть несутся вниз после объявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на сумму $300 млрд.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Армия и оружие Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 1 августа, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.

Происшествия СК предъявил обвинение второму фигуранту дела о массовых беспорядках Следственный комитет России предъявил обвинение Алексею Миняйло, второму фигуранту дела о массовых беспорядках на несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля, заявил РБК его адвокат Алан Гамазов.

Политика Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.

Происшествия В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать.

Здоровье Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание "Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

Политика Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Наука Перовскит-хамелеон покраснел при сжатии Физики из Китая и Сингапура изготовили перовскит, который фотолюминесцирует зеленым при нормальном давлении, а при сжатии до 35 тысяч атмосфер плавно изменяет цвет на красный.

Происшествия У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,5 Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в четверг у побережья Чили. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Армия и оружие Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии Российские силы специальных операций организовали в Сирии засаду на боевиков, после чего те не досчитались 11 человек.

Общество В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.

Политика Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.

Политика Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.

Политика Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.

Гаджеты Lenovo выпустит в России флагманский смартфон Z6 Pro В числе других основных характеристик флагманского смартфона Lenovo отмечают AMOLED-дисплей с диагональю 6,39 дюймов и разрешением Full HD+, дактилоскопический сканер, основная камера с четырьмя сенсорами, работающими по схеме "48+16+2+8" и фронтальная камера на 32 Мп, а также поддержка 5G и ГЛОНАСС.

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Политика МИД Малайзии призвал отказаться от обвинений против РФ по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.

Общество В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров Глава Якутии Айсен Николаев издал указ о введении ЧС регионального характера из-за пожаров в лесах, говорится на сайте руководства республики.