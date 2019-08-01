Происшествия
Налоговая инспекция начала проверку телеканала «Дождь»Афиша Daily 09:36
Налоговая служба начала проверку «Дождя». О том, что у телеканала запросили документы, написала в фейсбуке его гендиректор Наталья Синдеева.
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с чего всё началось
Ранее Наталья Синдеева на своей странице в Facebook сообщила, что налоговая намерена проверить доходы и расходы «Дождя», а также факт уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годах.Коммерсантъ09:21
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Происшествия
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Соглашение о прекращении огня в провинции Идлиб вступает в силу сегодня ночью, сообщил военный источник сирийскому государственному агентству SANA.
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Обновлено в 14:43
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Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
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Экономика
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С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
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Игры
Авторы Call of Duty: Modern Warfare представили мультиплеер
Обновлено в 13:27
Происшествия
Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов
В среду спасателям поступила информация, что десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии, с 24 июля они не выходили на связь.
Обновлено в 13:40
Хоккей
«Рейнджерс» выкупил контракт Шаттенкирка
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Политика
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В украинском МВД проинформировали о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
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Обновлено в 14:18
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Обновлено в 06:15
Кино
Киану Ривз сыграет злодея во втором спин-оффе «Форсажа»
Обновлено в 08:41
Политика
Медведчук оценил шансы достичь мира на Украине
По словам Медведчука, если окружение президента Украины Владимира Зеленского намерено и дальше выражать приверженность минским соглашениям из-за привязки к санкциям против России, то в стране придется еще долго ждать мира.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
Военный спутник РФ проверил другой космический аппарат на орбите
Военный спутник-инспектор, принадлежащий России, осуществил обслуживание другого российского военного спутника-регистратора.
Обновлено в 10:32
Кино
Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт поборются за «Оскар»
Американских актеров Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта могут выдвинуть на кинопремию «Оскар» за роли в фильме «Однажды в Голливуде» режиссера Квентина Тарантино, сообщает Variety со ссылкой на киноэкспертов.
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Политика
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Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
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Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
Меркурий избавится от ретроградности, что позволит удаче настигнуть Близнецов.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Забайкалье будет создана территория опережающего развития (ТОР).
Обновлено в 01:36