с чего всё началось

Налоговая служба начала проверку «Дождя». О том, что у телеканала запросили документы, написала в фейсбуке его гендиректор Наталья Синдеева.

Происшествия СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Армия и оружие Сирийский режим согласился на прекращение огня в Идлибе Соглашение о прекращении огня в провинции Идлиб вступает в силу сегодня ночью, сообщил военный источник сирийскому государственному агентству SANA.

Политика Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2 Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.

Политика «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.

Политика Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.

Авто Toyota выпустит новый RAV4 с другим названием и дизайном Кстати, уже в октябре 2019-го с конвейера другого завода, принадлежащего "поднебесному" концерну FAW и Toyota, начнет сходить Toyota RAV4 с глобальным дизайном.

Общество В Москве согласовали 100-тысячный митинг за допуск независимых кандидатов 27 июля в центре Москвы состоялась несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком не стал регистрировать якобы из-за брака в подписях.

Футбол «Бавария» опровергла информацию о согласии Зане перейти в клуб Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» выступил с официальным заявлением относительно информации о согласии форварда сборной Германии по футболу Лероя Зане на переход из английского «Манчестер Сити».

Здоровье Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.

Экономика С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.

Происшествия Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов В среду спасателям поступила информация, что десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии, с 24 июля они не выходили на связь.

Хоккей «Рейнджерс» выкупил контракт Шаттенкирка "Рейнджерс" выкупил контракт защитника Кевина Шаттенкирка, сообщил на своей странице в Twitter журналист Бретт Сиргалис.

Политика Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине В украинском МВД проинформировали о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.

Политика Трамп объявил о дополнительных 10% пошлин на китайские товары Президент США Дональд Трамп объявил в Twitter о решении ввести с 1 сентября дополнительные пошлины на китайские товары на фоне провалившихся торговых переговоров на этой неделе.

Политика Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3 Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Политика Медведчук оценил шансы достичь мира на Украине По словам Медведчука, если окружение президента Украины Владимира Зеленского намерено и дальше выражать приверженность минским соглашениям из-за привязки к санкциям против России, то в стране придется еще долго ждать мира.

Кино Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт поборются за «Оскар» Американских актеров Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта могут выдвинуть на кинопремию «Оскар» за роли в фильме «Однажды в Голливуде» режиссера Квентина Тарантино, сообщает Variety со ссылкой на киноэкспертов.

Политика ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.