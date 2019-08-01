Происшествия

Налоговая инспекция начала проверку телеканала «Дождь»Афиша Daily 09:36

Налоговая служба начала проверку «Дождя». О том, что у телеканала запросили документы, написала в фейсбуке его гендиректор Наталья Синдеева.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Ранее Наталья Синдеева на своей странице в Facebook
 сообщила, что налоговая намерена проверить доходы и расходы «Дождя», а также факт уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годах.
Коммерсантъ09:21

Подробнее о событии

Налоговая служба проводит внеплановую проверку телеканала «Дождь»

Эхо Москвы14:30

На телеканал «Дождь» пришли с налоговой проверкой

URA.Ru09:23

Гендиректор «Дождя» связала налоговые проверки канала с освещением протестов

Коммерсантъ09:21

Налоговики начали проверку «Дождя» после трансляции московской протестной акции

Фонтанка.Ру09:30

На «Дождь» пришла внеплановая налоговая проверка. В день протестов 27 июля канал сделал эфир бесплатным и объявил краудфандинг

Новая газета09:26

Налоговая решила проверить телеканал «Дождь»

Lenta.ru09:40

Налоговики начали проверку «Дождя»

Ведомости08:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 14:49, Ашберн
Происшествия

СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири

СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 12:13
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие

Сирийский режим согласился на прекращение огня в Идлибе

Соглашение о прекращении огня в провинции Идлиб вступает в силу сегодня ночью, сообщил военный источник сирийскому государственному агентству SANA.
Обновлено в 13:22
Политика

Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Политика

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири

Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Политика

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Авто

Toyota выпустит новый RAV4 с другим названием и дизайном

Кстати, уже в октябре 2019-го с конвейера другого завода, принадлежащего "поднебесному" концерну FAW и Toyota, начнет сходить Toyota RAV4 с глобальным дизайном.
Обновлено в 12:12
Общество

В Москве согласовали 100-тысячный митинг за допуск независимых кандидатов

27 июля в центре Москвы состоялась несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком не стал регистрировать якобы из-за брака в подписях.
Обновлено в 14:43
Футбол

«Бавария» опровергла информацию о согласии Зане перейти в клуб

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» выступил с официальным заявлением относительно информации о согласии форварда сборной Германии по футболу Лероя Зане на переход из английского «Манчестер Сити».
Обновлено в 14:37
Авто

АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada

Обновлено в 03:17
Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Игры

Авторы Call of Duty: Modern Warfare представили мультиплеер

Обновлено в 13:27
Происшествия

Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов

В среду спасателям поступила информация, что десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии, с 24 июля они не выходили на связь.
Обновлено в 13:40
Хоккей

«Рейнджерс» выкупил контракт Шаттенкирка

"Рейнджерс" выкупил контракт защитника Кевина Шаттенкирка, сообщил на своей странице в Twitter журналист Бретт Сиргалис.
Обновлено вчера в 18:04
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировали о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Политика

Трамп объявил о дополнительных 10% пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп объявил в Twitter о решении ввести с 1 сентября дополнительные пошлины на китайские товары на фоне провалившихся торговых переговоров на этой неделе.
Обновлено в 14:18
Происшествия

Самолёт Бе-200 вновь приступит к тушению пожаров в Якутии

Обновлено в 13:46
Происшествия

Навальный подал в СК заявление о своем отравлении в спецприемнике

Обновлено в 11:58
Армия и оружие

В ДНР заявили о ранении трёх ополченцев при атаке беспилотника ВСУ

Обновлено в 14:16
Политика

Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3

Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Политика

Кадыров резко отреагировал на совет Израиля не ездить в Чечню

Обновлено в 12:18
Кино

Киану Ривз сыграет злодея во втором спин-оффе «Форсажа»

Обновлено в 08:41
Политика

Медведчук оценил шансы достичь мира на Украине

По словам Медведчука, если окружение президента Украины Владимира Зеленского намерено и дальше выражать приверженность минским соглашениям из-за привязки к санкциям против России, то в стране придется еще долго ждать мира.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие

Военный спутник РФ проверил другой космический аппарат на орбите

Военный спутник-инспектор, принадлежащий России, осуществил обслуживание другого российского военного спутника-регистратора.
Обновлено в 10:32
Кино

Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт поборются за «Оскар»

Американских актеров Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта могут выдвинуть на кинопремию «Оскар» за роли в фильме «Однажды в Голливуде» режиссера Квентина Тарантино, сообщает Variety со ссылкой на киноэкспертов.
Обновлено в 10:40
Политика

ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Арестованные в Татарстане боевики «ИГ» планировали захват заложников

Обновлено в 12:19
Общество

Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача

Меркурий избавится от ретроградности, что позволит удаче настигнуть Близнецов.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Забайкалье будет создана территория опережающего развития (ТОР).
Обновлено в 01:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Наталья Синдеева
Основатель, основной владелец и генеральный директор медиахолдинга «Дождь», в который входят телеканал «Дождь», интернет-издание Republic.ru и журнал «Большой город». Прежде - сооснователь и генеральный продюсер радиостанции «Серебряный дождь», учредитель антипремии «Серебряная калоша». Трижды лауреат премии «Медиа-Менеджер России», почётный академик Российской академии радио.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное