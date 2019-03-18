Налоговая и ФСБ пришли с обысками в магазины «Красная икра»Ведомости 13:16

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) совместно с ФСБ провели обыски и выемку документов в сети магазинов «Красная икра», сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на источник. Информацию «Ведомостям» подтвердил сотрудник правоохранительных органов.

Налоговая и ФСБ пришли с обысками в магазины «Красная икра»

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