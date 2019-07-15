Экономика
Налоговая арестовала счета «Синергии»Газета.Ru 05:21
Отмечается, что блокировка произошла из-за долгов университета перед бюджетом . Также под блокировку попали счета минимум четырех компаний ректора "Синергии" Вадима Лобова. Сумма долга неизвестна, однако, по некоторым данным, она составляет по меньшей мере 27,3 млн руб.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) из-за долгов заблокировала десятки банковских счетов, связанных с крупнейшим в России частным университетом «Синергия», сообщает издание The Bell.Дождь02:51
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:12, Ашберн
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