Экономика

Налоги для россиян и иностранцев захотели уравнятьLenta.ru 03:06

Правительство рассматривает возможность уравнять ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян и иностранцев. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, пишет ТАСС.
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Силуанов предлагает уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и ставку для граждан РФ

Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.
ТАСС02:07

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Глава Минфина Антон Силуанов предлагает уравнять ставки налога на доходы физических лиц для россиян и иностранцев

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Налоги для россиян и иностранцев захотели уравнять

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Интерфакс05:06

Силуанов предложил снизить налоги для иностранцев

URA.Ru02:19

Силуанов предлагает уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и ставку для граждан РФ

ТАСС02:07
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