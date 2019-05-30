Налоги для россиян и иностранцев захотели уравнятьLenta.ru 03:06

Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.

с чего всё началось

Правительство рассматривает возможность уравнять ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян и иностранцев. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, пишет ТАСС.

Налоги для россиян и иностранцев захотели уравнять

Происшествия В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Китай раскритиковал российские С-400 Специалисты считают, что непомерная цена С-400 не совпадает с ее характеристиками и возможностями, поскольку система использует устаревшие технологии.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.

Авто Уникальная спецсерия Suzuki SX4 появилась в РФ Уникальная модификация разработана на базе топовой комплектации GLX. Спецсерия Tabi создана для любителей путешествовать на автомобиле.

Политика Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.

Здоровье Лучшие больницы Москвы ждут пациентов из Архангельской области Правительство Москвы и Правительство Архангельской области заключили соглашение, благодаря которому жители Ленского района в самые короткие сроки смогут поправить свое здоровье в любой из 45 ведущих столичных больниц.

Политика Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.

Происшествия СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.

Происшествия Курсанта Можайки просят направить на принудительное лечение Гособвинение просит суд направить на принудительное психиатрическое лечение курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени А. Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.

Политика Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня — РБК Проведение ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным запланировано на 20 июня.

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Корейцев лишили победы на международном турнире за оскорбление трофея Юношеская сборная Южной Кореи лишена победы на турнире Panda Cup в китайском Чэнду.

Гаджеты HP представила первый в мире лазерный принтер без картриджа Лазерный HP Neverstop Laser рассчитан на небольшие предприятия и в нем нет привычного для понимания картриджа, а заправка происходит без остановки печати.

Экономика ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублей Сегодня сумма застрахованных вкладов достигает 1,4 млн рублей — такая норма касается всех средств граждан.

Экономика В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Авто Показали фото обновленного Renault Duster для России Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.

Общество В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию Набирает популярность новая оптическая иллюзия с исчезающими автомобилями и мотоциклистами.

Политика Bloomberg: Россия отказалась продавать Ирану С-400 Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

Общество Беглов потребовал снизить тарифы на ЖКХ в Санкт-Петербурге Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал ресурсоснабжающие организации минимизировать расходы, чтобы добиться заморозки или снижения тарифов с 1 июля.

Политика «Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет "Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".

Футбол Дзюбой интересуется «Вулверхэмптон» Нападающий «Зенита» Артем Дзюба попал в сферу интересов «Вулверхэмптона», сообщает «Спорт-Экспресс».

Политика Киев подготовил новые санкции против РФ из-за раскопок в Крыму Министерство по вопросам «временно оккупированных» территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против российских археологов.

Финансы Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.

Технологии В России представили квантовый телефон за 30 миллионов рублей Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.