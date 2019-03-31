Экономика

Налог на импортные продукты вырос в два разаРоссийская газета 11:52

Расширен список детских импортных товаров, которые будут облагаться по льготной ставке налога на добавленную стоимость (НДС), то есть не по 20, а по 10 процентов. И, наоборот, импортный племенной скот, птица, куриное яйцо теперь будут облагаться НДС по ставке 20 процентов вместо 10.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Налог на импортные продукты вырос в два раза

Российская газета11:52

Стало известно, насколько вырастет налог на импортную продукцию в России

Слово и Дело13:08

Даже дети не избежали повышения НДС

Deita.ru29 марта в 01:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Происшествия

Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

Обновлено в 14:28
Футбол

Адиев подал в отставку с поста главного тренера «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что принял решение уйти в отставку после матча с «Краснодаром».
Обновлено в 14:30
Общество

В Петербурге могут закрыться 200 автостоянок

Обновлено в 07:39
Армия и оружие

Т-90С сравнили с зарубежными танками

Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.
Обновлено в 11:01
Музыка

Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено в 09:48
Политика

Порошенко проголосовал на выборах на Украине

Украинский лидер Петр Порошенко приехал на избирательный участок в Киеве и проголосовал, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 05:38
Политика

Умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец

В Туле умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец, сообщило правительство региона. Выдающемуся конструктору было 80 лет.
Обновлено в 14:36
Политика

Зеленский захотел выиграть выборы в одиночку

Обновлено в 14:34
Происшествия

В Дагестане задержан экс-начальник МВД Махачкалы

Издание «Черновик» уточняет, что его задержание – результат внтуриаппаратной борьбы в республиканском управлении МВД, сообщив о конфликтах Ашикова с начальником управления миграционной службы Магомедом Магомедовым, начальником Центра по противодействию экстремизму Магомедом Сайпулаевым и другими высокопоставленными силовиками.
Обновлено в 09:55
Политика

Тимошенко отказалась верить в выход Порошенко во второй тур

Обновлено в 13:55
Общество

Ученые выяснили, как долги влияют на работу мозга

Ученые провели тестирование участников программы до того, как они погасили свои долги, и после.
Обновлено в 12:07
Кино

В Сети появился трейлер нового сезона «Агентов Щ.И.Т.»

Ролик шестого сезона сериала «Агенты Щ.И.Т.» стал доступен в Сети после показа и восторженной реакции фанатов на фестивале WonderCon в Анахайме.
Обновлено в 07:30
Общество

Умер грузинский журналист Марк Рывкин

Грузинский журналист Марк Рывкин умер в возрасте 77 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:38
Политика

Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма

Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.
Обновлено в 14:15
Политика

Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского

Обновлено в 12:24
Политика

Порошенко призвал электорат Зеленского перейти на свою сторону

Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал электорат кандидата Владимира Зеленского перейти на свою сторону.
Обновлено в 14:41
Политика

Украина выбирает президента. Промежуточные итоги

Украина выбирает президента Выборы президента проходят на Украине в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 08:55
Политика

США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро

Вашингтон заставит Москву "заплатить" за поддержку Николаса Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено в 12:37
Происшествия

На востоке Чечни сгорела мечеть

В пресс-службе муфтия Чечни агентству ТАСС уточнили, что мечеть сгорела полностью. Причины возгорания пока устанавливаются.
Обновлено в 12:06
Политика

«Открытая Россия» объявила о самоликвидации

Общественное движение «Открытая Россия» объявило о своей ликвидации.
Обновлено вчера в 18:18
Шоу-бизнес

Вера Брежнева прилетела в США поздравить дочь с 18-летием

Известная исполнительница Вера Брежнева сделала приятный подарок своей дочери в день рождения - прилетела в США, чтобы лично поздравить ее 18-летием.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Жильцы 500 московских квартир остались без света

Жильцы 500 квартир в московском районе Гольяново вечером в воскресенье, 31 марта, остались без света.
Обновлено в 14:16
Политика

Железняк призвал черногорские власти не допустить снос Крестильного храма

Власти Черногории заявили о намерении уничтожить 2 апреля Крестильный храм в честь почитаемого в стране Святого Петра II Петровича-Негоша на Превлаке, в связи с этим член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк призвал черногорские власти не допустить проведения антихристианского акта вандализма, оскорбляющего чувства верующих.
Обновлено в 09:37
Футбол

Евсеев заявил, что ЦСКА был сильнее и должен был обыгрывать «Уфу»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничью с московским ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:53
Происшествия

В Петербурге водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Обновлено в 08:33
Политика

Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах

Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.
Обновлено в 09:09
Происшествия

На Бали погибла российская туристка

На Бали погибла 25-летняя туристка из Волгограда, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на родственников женщины.
Обновлено в 12:44
Политика

Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Политика

Пореченков ответил на оскорбления Зеленского

Обновлено в 11:57
Политика

Зеленский рассказал о первых визитах после выборов

Лидер президентской гонки, шоумен Владимир Зеленский заявили после голосования, что его первые официальные поездки, в случае победы на выборах, будут по регионам Украины.
Обновлено в 04:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное