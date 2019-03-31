Экономика
Налог на импортные продукты вырос в два разаРоссийская газета вчера в 11:52
Расширен список детских импортных товаров, которые будут облагаться по льготной ставке налога на добавленную стоимость (НДС), то есть не по 20, а по 10 процентов. И, наоборот, импортный племенной скот, птица, куриное яйцо теперь будут облагаться НДС по ставке 20 процентов вместо 10.
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С 1 апреля в 2 раза повышен налог на импортную продукцию
Общественное телевидение Приморьявчера в 18:20
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