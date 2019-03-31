Экономика

Налог на импортные продукты вырос в два разаРоссийская газета вчера в 11:52

Расширен список детских импортных товаров, которые будут облагаться по льготной ставке налога на добавленную стоимость (НДС), то есть не по 20, а по 10 процентов. И, наоборот, импортный племенной скот, птица, куриное яйцо теперь будут облагаться НДС по ставке 20 процентов вместо 10.
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С 1 апреля налог на импортные продукты вырос в два раза

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Налог на импортные продукты вырос в два раза

Deita.ruвчера в 19:29

Налог на импортные продукты вырос в два раза

Российская газетавчера в 11:52

Налог на импортные продукты в России увеличился вдвое

Вечерняя Москвавчера в 17:08

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Замглавы министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
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