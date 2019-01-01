Налог на движимое имущество организаций отменяется в России с 1 января 2019 года. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс вступили в силу. Принятый в 2018 году закон исключает движимое имущество из объекта налогообложения по налогу на имущество организаций.

Налог на движимое имущество организаций отменяется в России

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Энергетика Энергетика «Совкомфлот» заказал на верфи «Звезда» три СПГ-танкера Группа компаний «Совкомфлот» разместила на судостроительном комплексе «Звезда» заказ на строительство трех танкеров-продуктовозов нового поколения, которые будут использовать экологически чистое газомоторное топливо (СПГ) в качестве основного.