Экономика
Налог на движимое имущество организаций отменяется в России
Налог на движимое имущество организаций отменяется в РоссииПРАЙМ16:32
Налог на движимое имущество организаций отменяется в России с 1 января 2019 года. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс вступили в силу. Принятый в 2018 году закон исключает движимое имущество из объекта налогообложения по налогу на имущество организаций.
ПРАЙМ16:32
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Финансы
Ставка НДС 20% действует на территории России с 1 января
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января составляет 20%.
Обновлено в 16:03
Энергетика
Москва и Ереван договорились о цене газа для Армении на 2019 год
Договоренность достигнута 31 декабря на встрече председателя правления "Газпрома" в штаб-квартире концерна в Москве с и.о. вице-премьера Армении Мгером Григоряном.
Обновлено в 06:40
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла почти на 2%
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 13:15 по мск поднялась на 1,808% — до $54,19 за баррель.
Обновлено в 05:19
Экономика
Украине предсказали миллиардный убыток от российских санкций
Российские санкции принесут Украине миллиардный убыток.
Обновлено в 05:19
Экономика
Michael Kors купил Versace за $2,12 миллиарда
Обновлено в 08:31
Экономика
Highland Gold завершила покупку рудника «Валунистый» на Чукотке
Обновлено в 05:55
Экономика
Граждане набрали предновогодние кредиты
По данным Бюро кредитных историй, за первые три квартала 2018 года граждане взяли различных кредитов и займов на общую сумму 3,5 триллиона рублей.
Обновлено в 09:15
Экономика
Годовой доход Huawei впервые превысил $100 млрд
Ранее в декабре представители Huawei сообщали, что в 2018 году доход компании впервые превысит $100 млрд.
Обновлено вчера в 23:45
Финансы
Банкнота в 500 евро доживает последние дни
Справедливости ради, последние банкноты в 500 евро были выпущены в 2014 году.
Обновлено в 11:59
Экономика
Изменения бюджетного кодекса в России увеличат доходы регионов
Изменения Бюджетного кодекса РФ, которые вступают в силу с 1 января 2019 года, позволят бюджетам регионов получать прибыль от деятельности МФЦ и самостоятельно готовить инвестиционные обоснования различных проектов, что повлечет снижение расходов при их планировании, рассказали ТАСС депутаты профильных комитетов региональных парламентов.
Обновлено в 16:12
Экономика
Расширяется список товаров, подлежащих маркировке
С 1 января правительство РФ наделяется полномочиями по определению списка товаров, подлежащих обязательной маркировке, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 16:50
Экономика
МРОТ увеличится до 11280 рублей с 1 января
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января будет равняться величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составит 11280 рублей.
Обновлено в 16:02
Наука
Будущее ждет. Что будет с криптовалютой в 2019 году
За последние 12 месяцев в индустрии произошло много событий, которые повлияли на развитие блокчейна и распространение криптовалют.
Обновлено 29 декабря в 06:26
Энергетика
«Совкомфлот» заказал на верфи «Звезда» три СПГ-танкера
Группа компаний «Совкомфлот» разместила на судостроительном комплексе «Звезда» заказ на строительство трех танкеров-продуктовозов нового поколения, которые будут использовать экологически чистое газомоторное топливо (СПГ) в качестве основного.
Обновлено вчера в 19:19
Экономика
Финансовая группа «Будущее» распродает свои НПФ
Финансовая группа "Будущее" продала инвесткомпании "Ленинградское адажио" 100% акций входящих в группу НПФ "Образование" и НПФ "Социальное развитие", а также 49% акций головного фонда группы НПФ "Будущее", следует из раскрытой ФГ информации.
Обновлено вчера в 07:35