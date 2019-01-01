Экономика

Налог на движимое имущество организаций отменяется в России
ПРАЙМ
16:32

Налог на движимое имущество организаций отменяется в России с 1 января 2019 года. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс вступили в силу. Принятый в 2018 году закон исключает движимое имущество из объекта налогообложения по налогу на имущество организаций.
ПРАЙМ16:32

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Налог на движимое имущество организаций отменён в РФ

News.ru16:43

Изменения в Налоговый кодекс вступают в силу с 1 января

ТАСС16:38

Налог на движимое имущество организаций отменяется в России

ПРАЙМ16:32

Новое бремя: как изменятся налоги в 2019 году

Известия16:01
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Финансы

Ставка НДС 20% действует на территории России с 1 января

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января составляет 20%.
Обновлено в 16:03
Энергетика

Москва и Ереван договорились о цене газа для Армении на 2019 год

Договоренность достигнута 31 декабря на встрече председателя правления "Газпрома" в штаб-квартире концерна в Москве с и.о. вице-премьера Армении Мгером Григоряном.
Обновлено в 06:40
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла почти на 2%

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 13:15 по мск поднялась на 1,808% — до $54,19 за баррель.
Обновлено в 05:19
Экономика

Украине предсказали миллиардный убыток от российских санкций

Российские санкции принесут Украине миллиардный убыток.
Обновлено в 05:19
Экономика

Michael Kors купил Versace за $2,12 миллиарда

Обновлено в 08:31
Экономика

Highland Gold завершила покупку рудника «Валунистый» на Чукотке

Обновлено в 05:55
Экономика

Граждане набрали предновогодние кредиты

По данным Бюро кредитных историй, за первые три квартала 2018 года граждане взяли различных кредитов и займов на общую сумму 3,5 триллиона рублей.
Обновлено в 09:15
Экономика

Годовой доход Huawei впервые превысил $100 млрд

Ранее в декабре представители Huawei сообщали, что в 2018 году доход компании впервые превысит $100 млрд.
Обновлено вчера в 23:45
Финансы

Банкнота в 500 евро доживает последние дни

Справедливости ради, последние банкноты в 500 евро были выпущены в 2014 году.
Обновлено в 11:59
Экономика

Изменения бюджетного кодекса в России увеличат доходы регионов

Изменения Бюджетного кодекса РФ, которые вступают в силу с 1 января 2019 года, позволят бюджетам регионов получать прибыль от деятельности МФЦ и самостоятельно готовить инвестиционные обоснования различных проектов, что повлечет снижение расходов при их планировании, рассказали ТАСС депутаты профильных комитетов региональных парламентов.
Обновлено в 16:12
Экономика

Расширяется список товаров, подлежащих маркировке

С 1 января правительство РФ наделяется полномочиями по определению списка товаров, подлежащих обязательной маркировке, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 16:50
Экономика

МРОТ увеличится до 11280 рублей с 1 января

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января будет равняться величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составит 11280 рублей.
Обновлено в 16:02
Наука

Будущее ждет. Что будет с криптовалютой в 2019 году

За последние 12 месяцев в индустрии произошло много событий, которые повлияли на развитие блокчейна и распространение криптовалют.
Обновлено 29 декабря в 06:26
Энергетика

«Совкомфлот» заказал на верфи «Звезда» три СПГ-танкера

Группа компаний «Совкомфлот» разместила на судостроительном комплексе «Звезда» заказ на строительство трех танкеров-продуктовозов нового поколения, которые будут использовать экологически чистое газомоторное топливо (СПГ) в качестве основного.
Обновлено вчера в 19:19
Экономика

Финансовая группа «Будущее» распродает свои НПФ

Финансовая группа "Будущее" продала инвесткомпании "Ленинградское адажио" 100% акций входящих в группу НПФ "Образование" и НПФ "Социальное развитие", а также 49% акций головного фонда группы НПФ "Будущее", следует из раскрытой ФГ информации.
Обновлено вчера в 07:35
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