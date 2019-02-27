Экономика
Налог для самозанятых могут ввести уже со следующего годаGorodche.ru 04:43
Практика распространится на все регионы России. Федеральная налоговая служба работает над улучшением системы регистрации самозанятых граждан и к лету намерена предложить «катастрофоустойчивые» решения, которые позволят распространить эту систему на всю страну, сообщает «Российская газета».
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В.Матвиенко призвала распространить налоговый эксперимент для самозанятых на все регионы РФ с 2020 г
Агентство Москвавчера в 04:11
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