Экономика
Сбербанк запустил услугу по получению наличных в банкоматах через СМСМойка78 04:22
Сбербанк запустил для всех клиентов услугу по получению наличных в банкоматах при помощи кода из СМС. Теперь сделать перевод может любой пользователь «Сбербанк онлайн» — для этого необходимо знать номер мобильного телефона или ФИО получателя.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено в 20:50
Политика
Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине
Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено в 11:29
Авто
Honda объявила о скидках на кроссоверы Honda CR-V и Pilot
Обновлено в 05:06
Общество
Новые правила электронной подписи от Росреестра: что нужно знать
Речь идёт об использовании подписи при сделках с недвижимостью Со вторника, 13 августа, в России будут действовать новые правила использования электронной подписи.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено 11 августа в 00:29
Футбол
«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов
"Краснодар" сумел ликвидировать отставание от "Порту" после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбил вице-чемпионов Португалии из турнира, продолжив путь в групповой этап.
Обновлено в 17:11
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Boeing-777 пришлось вернуться в Нью-Йорк из-за потери детали на взлете
Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.
Обновлено в 15:42
Здоровье
Хроническая усталость женщины оказалась раком головного мозга
32-летняя жительница города Милтон-Кинс, графство Бакингемшир, Великобритания, целых десять лет принимала симптомы рака головного мозга за хроническую усталость.
Обновлено в 22:56
Шоу-бизнес
Кети Топурия подтвердила новый роман снимком с возлюбленным
В последнее время Кети Топурии приписывали разные романы, однако теперь она сама решила высказаться о новом счастье в ее жизни.
Обновлено в 05:32
Энергетика
Reuters: Exxon Mobil ищет покупателей на активы в Северном море
Американская энергетическая корпорация Exxon Mobil собирается прекратить деятельность в британской части Северного моря и сосредоточиться на добыче сланцевой нефти и газа в США, а также развитии новых проектов, передает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:14
Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 22:22
Политика
Бурджанадзе: Тбилиси занижает ущерб от потери российских туристов
По словам экс-спикера грузинского парламента, лидера оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе, власти страны более чем в 10 раз занизили финансовые потери туротрасли от падения турпотока из России.
Обновлено в 20:13
Политика
Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным
Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте.
Обновлено в 15:14
Экономика
Нефтекомпании не хотят тратиться на оценку воздействия на окружающую среду
Нефтекомпании предполагали, что в этом году будет принят закон о переносе ГЭЭ на предпроектную стадию, что «позволит не проводить ее для каждого возводимого объекта и сократить количество экспертиз», а в силу он вступит к концу переходного периода.
Обновлено в 19:00
Здоровье
В Новосибирской области растёт общая заболеваемость населения
Общая заболеваемость населения Новосибирской области за три года, с 2015 по 2018 год, увеличилась на 3,8% — с 1 638 человек на 1 тысячу населения до 1 702.
Обновлено в 09:07
Общество
Профсоюзы хотят перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов предлагает перейти на четырехдневную рабочую неделю, заявили в департаменте общественных связей организации.
Обновлено в 04:37
Общество
Про правильный выбор вареной колбасы рассказали в Роскачестве
В некоторых видах вареной колбасы есть черный перец, чеснок и шпик.
Обновлено в 05:38
Общество
В Японии 23 человека за неделю погибли из-за жары
Обновлено в 22:32
Технологии
В России изменили концепцию развития 5G
В предыдущей версии концепции Минкомсвязи называло 4,4-4,99 ГГц корневым диапазоном частот для России.
Обновлено в 17:23
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем
Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено в 11:01
Общество
В России меняются правила выплаты детских пособий
Минтруд РФ подготовил законопроект, согласно которому в России будут изменены правила выплаты детских пособий.
Обновлено в 10:01
Экономика
ЦБ отметил потерю 500 тыс. предпенсионеров на рынке труда
По данным Росстата, в случае с предпенсионерами рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), а с "молодыми" пенсионерами — 129 тыс. По словам экономистов ЦБ, это в основном связано с изменением возрастной структуры российских граждан за счет снижения численности людей этих возрастных категорий.
Обновлено в 15:10
Политика
На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США
Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, который разоблачил коррупционные схемы бывшего президента Украины Петра Порошенко, прилетел на историческую родину.
Обновлено в 17:57