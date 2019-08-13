Сбербанк запустил для всех клиентов услугу по получению наличных в банкоматах при помощи кода из СМС. Теперь сделать перевод может любой пользователь «Сбербанк онлайн» — для этого необходимо знать номер мобильного телефона или ФИО получателя.

Сбербанк запустил услугу по получению наличных в банкоматах через СМС

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