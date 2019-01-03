Бразильский защитник Налду перешел из "Шальке" в "Монако", сообщает официальный сайт монегасков. Контракт с 36-летним футболистом подписан до июня 2020 года. В текущем сезоне 36-летний бразилец сыграл в 13 матчах за немецкий клуб и не отметился результативными действиями.

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