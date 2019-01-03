Футбол

Налду стал одноклубником Головина в «Монако»
Спорт-Экспресс
11:07

Бразильский защитник Налду перешел из "Шальке" в "Монако", сообщает официальный сайт монегасков. Контракт с 36-летним футболистом подписан до июня 2020 года. В текущем сезоне 36-летний бразилец сыграл в 13 матчах за немецкий клуб и не отметился результативными действиями.
Спорт-Экспресс11:07

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«Монако» объявил о подписании Налдо

Sport24.ru12:02

Официально: Налдо стал игроком «Монако»

Матч ТВ11:55

Официально: Налдо стал игроком «Монако»

Sportbox.RU11:55

«Монако» объявил о переходе Налдо из «Шальке-04»

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«Монако» объявил о переходе Налдо из «Шальке»

РИА Новости11:15

Налдо перешел из «Шальке» в «Монако»

Sports.ru11:09

Налду – о переходе в «Монако»: «Это новый проект для меня после 14 лет в Бундеслиге»

Спорт-Экспресс11:33
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Бразильский футболист, защитник клуба «Шальке 04». Выступал за сборную Бразилии.
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