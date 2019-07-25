Экономика

Нал да удал: выдача кредитов наличными увеличилась на четвертьИзвестия вчера в 17:01

Популярность потребительских кредитов наличными резко выросла в 2019 году. За шесть месяцев объём выдачи займов живыми деньгами увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и достиг 2,2 трлн рублей.
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Нал да удал: выдача кредитов наличными увеличилась на четверть

Взять за живое В первой половине 2019-го россияне взяли на четверть больше кредитов наличными, чем за тот же период прошлого года, тогда как увеличение объема всех потребзаймов (в том числе безналом) составило 11%.
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Россияне стали брать больше кредитов наличными

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Газета.Ru02:23

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