Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлюРИА Новости 11:53

Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
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Жену уральского священника затравили за участие в конкурсе красоты

Вести.Ru15:48

Священник пожаловался в Роскомнадзор на травлю из-за фото жены

Московский Комсомолец13:01

«У них нет мозгов!»: как конкурентки и Церковь восприняли травлю гламурной жены священника

74.ru08:28

Священник подает заявление в прокуратуру из-за травли жены после конкурса красоты

Взгляд.ру12:44

Чаплин счел слишком суровым наказание уральского священника за «позорищную» жену

URA.Ru10:20

Жену южноуральского священника травят за участие в конкурсе красоты

31 канал Челябинска08:04

Церковь прокомментировала скандал со светскими фото жены священника из Магнитогорска

Znak.com01:50
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Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
Общество

Волочкова объяснила свой совет недовольным россиянам уехать из страны

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее совет недовольным жизнью в России гражданам «уехать в другие страны» был вырван из контекста.
Обновлено вчера в 11:27
Общество

Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить

Обновлено в 10:07
Кино

Во Франции показали российское «драконье стекло» из «Игры престолов»

Обновлено в 04:22
Политика

Эстония закрыла въезд двум российским журналистам

Репортёры телеканала «Россия 1» Елена Ерофеева и Павел Костриков в течение пяти лет не смогут въезжать в шенгенскую зону.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес

Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Общество

Любовь Соболь игнорирует очевидные преступления сторонников ФБК

Юрист ФБК Любовь Соболь, позиционируя себя «главной силой в борьбе с коррупцией», закрывает глаза на преступления нечистых на руку сторонников и коллег.
Обновлено в 16:01
Происшествия

Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения

Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
Обновлено в 15:38
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Обновлено в 11:04
Происшествия

В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя

Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 10:20
Политика

Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено в 00:37
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша не пустила в свои территориальные воды российский парусник «Седов», на борту которого находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 15:48
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Спорт

Россия занимает третье место после произвольного танца на командном ЧМ

Сборная России по фигурному катанию после произвольного танца продолжает оставаться на третьем месте в общем зачёте командного чемпионата мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:41
Футбол

«Реал» утвердил финансирование реконструкции «Сантьяго Бернабеу»

Испанский клуб получит кредит на сумму в 575 миллионов евро сроком на 30 лет со ставкой в 2,5 процента.
Обновлено в 14:30
Футбол

«Зенит» показал новую татуировку Ригони во всю спину

Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони сделал новую татуировку. На спине аргентинца появилось изображение головы льва.
Обновлено в 16:19
Кино

В Австралии появилось кладбище для погибших героев из «Игры престолов»

В Столетнем парке возле Сиднея появилось кладбище, где покоятся погибшие герои из "Игры престолов".
Обновлено в 09:02
Здоровье

Уральский медцентр Тетюхина получит госзаказ на 206,5 миллиона рублей

Департамент госзакупок Свердловской области объявил три аукциона на общую сумму в 206,5 миллиона рублей на оказание медицинских услуг при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии, сообщает РБК.
Обновлено в 09:53
Политика

МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам

МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Политика

За прошедший год российские политики и министры стали беднее

Самыми богатыми политиками России, судя по первым данным анализа представленных деклараций за 2018 год, стали два парламентария с доходом, превышающим 2,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 15:40
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Общество

Гороскоп на 11 апреля: Раки рискнут, а Девам стоит расслабиться

Сегодня вас ожидает столь напряженный день, что не только отдохнуть – вздохнуть будет некогда.
Обновлено 10 апреля в 11:44
Футбол

«Спартак» оштрафовал Гулиева на пять миллионов рублей

Полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева оштрафовали на пять миллионов рублей за избиение пешехода.
Обновлено в 06:49
Политика

The Nation (США): как «Рашагейт» изменил общественное мнение в Америке и в России (The Nation)

Количество американцев, которые видят в России главную внешнюю угрозу для США, за два года увеличилось на 20%.
Обновлено в 17:07
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова

По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32
Космос

Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры

Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.
Обновлено 10 апреля в 09:41
Общество

Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы

Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Это не учения. В Тюмени проводится контртеррористическая операция. Онлайн-трансляция

12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны

Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
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