Общество
Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлюРИА Новости 11:53
Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Читать в источнике
Оценить63
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
Политика
Аргентина объявила о выходе из Союза южноамериканских наций
Аргентина покинула Союз южноамериканских наций (УНАСУР) из-за неприятия его повестки и кризиса внутри объединения, рассказали в пятницу, 12 апреля, в Министерстве иностранных дел республики.
Обновлено в 21:17
Экономика
Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты
Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Кино
Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни
Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
В Казань прибыл поезд-музей с экспозицией «Сирийский перелом»
На железнодорожный вокзал «Казань-1» прибыл поезд-музей с экспозицией «Сирийский перелом».
Обновлено в 03:07
Культура
Британский комик умер после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО Михаила Абызова
По данным СКР, в 2011-2014 годах Михаил Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей двух крупных поставщиков энергии в Новосибирской области.
Обновлено в 05:30
Экономика
Visa повысила лимит выдачи без ввода пинкода по картам банков РФ
Увеличила до трех тысяч рублей лимит на снятие средств без ввода пин-кода платежная система Visa, сообщает 13 апреля ресурс 1prime.ru.
Обновлено в 23:15
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Происшествия
В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу
В аэропорту города Финикс штата Аризона один из пассажиров рейса компании «American Airlines» открыл дверь самолета и выпрыгнул на взлетное поле сразу после приземления, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:32
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено в 14:59
Политика
В России заочно арестовали экс-министра обороны Украины
Ранее сегодня стало известно, что Гриценко объявлен российским ведомством в международный розыск по обвинению по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в Интернете».
Обновлено в 10:12
Происшествия
В администрации Новокузнецка проходят обыски
Днем 12 апреля в социальных сетях появилась информация о том, что в здании администрации города Новокузнецка проходят обыски.
Обновлено в 06:16
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова
По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32
Общество
Самую дорогую элитную квартиру в ЦФО оценили в 45 млн рублей
Обновлено в 07:05
Экономика
Почти все деньги России оказались в руках трех процентов граждан
На 20 процентов самого бедного населения приходятся крохи: 6 процентов финансовых активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений.
Обновлено в 11:41
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии из-за Ассанжа
Хакеры Anonymous обратились к британским властям с требованием отпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
ВСУ понесли потери при попытке прорваться в ДНР
Обновлено в 05:52
Хоккей
Кучеров был удален до конца матча за удар в борт сидящего на коленях соперника
На 56-й минуте встречи Кучеров был удален до конца матча за удар в борт сидящего на коленях Маркуса Нутиваары.
Обновлено в 23:20
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Обновлено в 21:37
Общество
Ученые назвали новый способ быстро бросить курить
Обновлено в 14:23
Политика
Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.
Обновлено в 22:28
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Космос
Духи с ароматом открытого космоса выпустили в США
Обновлено в 22:46
Политика
МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам
МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39