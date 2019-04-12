Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлюРИА Новости 11:53

Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
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Протоиерей Смирнов прокомментировал участие жены священника в конкурсе красоты

Life.ru18:22

Жену уральского священника затравили за участие в конкурсе красоты

Вести.Ru15:48

Жену южноуральского священника травят за участие в конкурсе красоты

31 канал Челябинска08:04

«У них нет мозгов!»: как конкурентки и Церковь восприняли травлю гламурной жены священника

74.ru08:28

Чаплин счел слишком суровым наказание уральского священника за «позорищную» жену

URA.Ru10:20

Священник пожаловался в Роскомнадзор на травлю из-за фото жены

Московский Комсомолец13:01

Церковь прокомментировала скандал со светскими фото жены священника из Магнитогорска

Znak.com01:50
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
Политика

Аргентина объявила о выходе из Союза южноамериканских наций

Аргентина покинула Союз южноамериканских наций (УНАСУР) из-за неприятия его повестки и кризиса внутри объединения, рассказали в пятницу, 12 апреля, в Министерстве иностранных дел республики.
Обновлено в 21:17
Экономика

Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты

Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Кино

Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни

Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 13:30
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

В Казань прибыл поезд-музей с экспозицией «Сирийский перелом»

На железнодорожный вокзал «Казань-1» прибыл поезд-музей с экспозицией «Сирийский перелом».
Обновлено в 03:07
Культура

Британский комик умер после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО Михаила Абызова

По данным СКР, в 2011-2014 годах Михаил Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей двух крупных поставщиков энергии в Новосибирской области.
Обновлено в 05:30
Экономика

Visa повысила лимит выдачи без ввода пинкода по картам банков РФ

Увеличила до трех тысяч рублей лимит на снятие средств без ввода пин-кода платежная система Visa, сообщает 13 апреля ресурс 1prime.ru.
Обновлено в 23:15
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
Происшествия

В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу

В аэропорту города Финикс штата Аризона один из пассажиров рейса компании «American Airlines» открыл дверь самолета и выпрыгнул на взлетное поле сразу после приземления, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:32
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено в 14:59
Политика

В России заочно арестовали экс-министра обороны Украины

Ранее сегодня стало известно, что Гриценко объявлен российским ведомством в международный розыск по обвинению по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в Интернете».
Обновлено в 10:12
Происшествия

В администрации Новокузнецка проходят обыски

Днем 12 апреля в социальных сетях появилась информация о том, что в здании администрации города Новокузнецка проходят обыски.
Обновлено в 06:16
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова

По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32
Общество

Самую дорогую элитную квартиру в ЦФО оценили в 45 млн рублей

Обновлено в 07:05
Экономика

Почти все деньги России оказались в руках трех процентов граждан

На 20 процентов самого бедного населения приходятся крохи: 6 процентов финансовых активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений.
Обновлено в 11:41
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Политика

Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии из-за Ассанжа

Хакеры Anonymous обратились к британским властям с требованием отпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела

Обновлено в 05:19
Армия и оружие

ВСУ понесли потери при попытке прорваться в ДНР

Обновлено в 05:52
Хоккей

Кучеров был удален до конца матча за удар в борт сидящего на коленях соперника

На 56-й минуте встречи Кучеров был удален до конца матча за удар в борт сидящего на коленях Маркуса Нутиваары.
Обновлено в 23:20
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева: «Иногда было так больно, что сознание отключалось»

Обновлено в 22:00
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Обновлено в 21:37
Общество

Ученые назвали новый способ быстро бросить курить

Обновлено в 14:23
Политика

Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.
Обновлено в 22:28
Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Космос

Духи с ароматом открытого космоса выпустили в США

Обновлено в 22:46
Политика

МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам

МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
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